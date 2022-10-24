9’uncu imar affı geliyor: 'Seçim yatırımı'

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, 9. kez Meclis gündemine gelen imar affını "seçim yatırımı" olarak nitelendirdi.

"Cumhur ittifakı üyesi BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin imzasını taşıyan teklif, iki maddelik. Ama iki madde deyip geçmeyin. Çok sayıda sorunlu yapıyı ve yapı sahibini ilgilendiriyor çünkü" diyen Toker, bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Kaçak olduğu gerekesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yıkım kararı aldığı (hatta ihalesini bile yaptığı) davaları devam eden TOGO Kuleleri bunlardan biri. CHP eski milletvekili, Ankaralı iş insanı Sinan Aygün'ün sahibi olduğu TOGO Kuleleri, Ankara Mimarlar Odası tarafından yargıya taşınmıştı. Oda Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Aygün'ün şikayetleriyle memuriyetten ihraca uzanan bir bedel ödedi.

Şimdi bahsettiğimiz kanun teklifi, TOGO Kuleleri'ni de içine alan bir tarif ile sorunlu yapıların hepsine legallik kazandırıyor. İdari işlemler para cezaları iptal. Süreler uzatılıyor, kamu davaları açılmıyor, açılanlar da düşüyor. Niye? İmar barışı getirilecekmiş. Biz de inandık."