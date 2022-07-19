95 kilo kokain ele geçirildi: Varış yerinin Türkiye olduğu iddia edildi

Ekvador’un başkenti Guayaquil’deki bir limanda, varış yeri Türkiye olduğu iddia edilen bir konteynerin içinden 95 kilo 808 gram kokain ele geçirildi. Varış noktasının hangi liman olduğu bilgisi paylaşılmazken ihracatçı firmanın sahibi Jose Nestor gözaltına alındı.

VOA Türkçe’den Mustafa Özdemir’in haberine göre, Ekvador polisi tarafından Pazar günü konteynerlere ön yükleme yapılan sahalardan birinde kontrol yapıldı. Ahşap, panel ve levhalarla dolu “MRKU8338301” numaralı konteynerin kontrolü sırasında narkotik detektör köpeğin de tepki vermesi üzerine, savcılıktan izin alınarak konteyner açıldı.

Yapılan aramada konteynere gizlenmiş siyah renkli jüt torbalar içinde 96 adet tuğla şeklindeki beyaz maddenin kokain olduğunun saptanması üzerine, ihracatçı firmanın sahibi, 70 yaşındaki Jose Nestor gözaltına alındı.

Narkotik polisi toplamda 958 bin doz eden kokainin Clifford Maersk gemisi ile sevk edilmek istendiğini bildirdi ancak Türkiye’deki varış noktasının hangi liman olduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Türkiye'ye gönderilmek istenen kokain miktarı 1 tona yaklaştı

Ekvador narkotik birimlerinin bu yılki denetimlerinde, Türkiye’ye gönderilmek istenirken tespit edilen kokain miktarı 985 kiloyu aştı. Geçen yıl da Ekvador’dan muz konteynerlerine yüklenip Türkiye’ye gönderilmek istenirken biri Panama, diğeri Mersin’de olmak üzere yaklaşık 2 ton kokain yakalanmıştı.

Resmi makamlar kokainin piyasa değerinin kilo başı 50 bin ile 60 bin dolar arasında olduğunu kaydediyor.

Yıllık yaklaşık bin tona yakın üretimle, dünyada kokain üretiminin yaklaşık yüzde 70’inin yapıldığı Kolombiya ile 586 kilometre sınıra sahip ve Pasifik Okyanusu’na kıyısı olan Ekvador, son yıllarda Kolombiya limanlarında denetimlerin artması, koka ve kokain üretimindeki aktörlerde değişim yaşanması gibi sebeplerden dolayı uyuşturucu sevkiyatında daha önemli bir üs haline geldi.

Avrupa’ya sevkiyatlarda yüzde 50’ye yakın bir artış yaşandığı bildirilen ülkede geçen yıl ele geçirilen uyuşturucu miktarı tarihi bir rekorla 210 tona ulaşmıştı. Resmi verilere göre bu yılın ilk altı ayında yakalanan kokain miktarının yaklaşık 93 ton olduğu belirtildi.