91 kişinin ölümünden sorumlu 19 Hizbullahçı serbest bırakılmış

İslamcı Hizbullah örgütü adına Mardin, Batman, Şırnak, Nusaybin, Midyat ve İdil'de 129 silahlı, satırlı ve bombalı saldırılarda 91 kişinin öldürülmesinden sorumlu tutularak haklarında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onaylanan 19 tetikçinin daha serbest kaldığı ortaya çıktı.

Hizbullah'ın askeri kanat yapılanmasında yer alıp 91 kişiyi infaz ettikleri gerekçesiyle yargılanan 19 tetikçi Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik vahim nitelikli eylemlerde bulunarak İran modeli bir İslam devleti kurmak” suçundan 2007 yılında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı.

Sanıkların bu cezaları 2010’da Yargıtay tarafından da onanınca hüküm kesinleşti.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre; Yargıtay, delillerin hukuka uygun elde edildiğini, dosyanın bir bütün olarak incelenmesinde verilen mahkumiyet kararlarında bir isabetsizlik görülmediğine dikkat çekti.

Yargıtay sanıkların tebliğ (Propaganda), cemaat (Teşkilatlanma), üçüncü ve son aşama olan Cihad (Silahlı terör) şeklinde üç aşamalı strateji benimseyerek silahlı askeri kanat yapılanması oluşturdukları, Hizbullah karşıtı gördükleri kesimlere yönelik silahlı ve satırlı saldırılarda bulunarak 91 kişinin ölümünden bizzat sorumlu olduklarını belirtti.

Cezalarını çeken hükümlü tetikçiler, yargılandıkları mahkemeye aynı ayrı dilekçe verip yargılanmanın yenilenmesi talebinde bulundular.

'İşkence gördüğümüz için cinayetleri süsledik'

Hizbullah tetikçileri, uzun gözaltı süresince işkence gördüklerini, bu işkencelere dayanamadıkları için cinayetleri üstlenmek zorunda kaldıklarını, davanın makul süre içinde sonuçlandırılmadığı ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle yeniden yargılanmak istediklerini belirttiler.

Dilekçeleri işleme alınan hükümlülerle ilgili mahkeme yeniden yargılama talebini kabul ederek ayrı ayrı tahliyelerine karar verince 19 tetikçi serbest bırakıldı.

Hükümlü olmalarına rağmen yeniden yargılama gerekçesiyle serbest bırakılan bu tetikçilerin tahliyelerinin de 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesine denk gelmesi dikkat çekti.

Tahliye olan tetikçilerin 2019 Ocak ayından başlayarak nisan ayına kadar tahliye edildikleri öğrenildi.

Serbest bırakılan ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü Hizbullah tetikçileri şunlar:

Kaan Aktaş, Abdurrahim Haşimi Güneş, Hayrettin Demir, Abdurrahman Orhan, Şeyhmus Uğur, Sait Özbey, Adnan Aktaş, Mehmet Kadri Can, İbrahim Güler, Mehmet Şerif Bayındır, Selami Sevim, Mehmet Ziya Gümüş, Hayrettin Şayık, Selman Dil, Ömer Saruhan, Mehmet Mansur Demir, Mehmet Beşir Demir, Mahmut Avcı ve Aziz Keskin.

Okkan ve milletvekili katilleri de serbest kalmıştı

Daha önce de şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ile 5 korumasının öldürüldüğü suikastın faillerinden İbrahim Gürceğiz, Mustafa Bozkurt, Bedran Salamboğa, Servet Yoldaş, Şener Dönük, Veysi Şanlı, Mehmet Fidancı, Mehmet Beşir Varol, Abdulkadir Aktaş ile DEP eski Milletvekili Mehmet Sincar’ın katilleri Cihan Yıldız, Mehmet Ali Geçer, Mithat Soysal ile Hizbullah Şura üyesi Mehmet Salih Kölge’nin serbest bırakıldıkları ortaya çıkmıştı.