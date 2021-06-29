9 üniversitede yeni fakülteler kuruldu

Bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması ile kapatılması ve adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre;

Batman Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Beykent Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Düzce Üniversitesi'ne bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstinye Üniversitesi'ne bağlı İletişim Fakültesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'ne bağlı Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Kırklareli Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'ne bağlı Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Pamukkale Üniversitesi'ne bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Tarsus Üniversitesi'ne bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

Söz konusu kararla Batman Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beykent Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Düzce Üniversitesine bağlı Fen Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'ne bağlı Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Kırklareli Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Yüksekokulu, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'ne bağlı Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Pamukkale Üniversitesi'ne bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatıldı.

İsmi değişen fakülte ve yüksekokullar

Iğdır Üniversitesi Iğdır Ziraat Fakültesi'nin adı Ziraat Fakültesi, Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin adı İslami İlimler Fakültesi, Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Tıp Fakültesi'nin adı Tıp Fakültesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksekokulu'nun adı Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksekokulu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin adı Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak değiştirildi.