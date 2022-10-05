9 kişi yaşamını yitirmişti: YHT kazası davası ertelendi

Ankara’da 13 Aralık 2018 tarihinde Ankara-Konya seferini gerçekleştiren Yüksek Hızlı Tren (YHT), Marşandiz durağına girişi sırasında kılavuz trenle çarpmıştı. Kazada 3’ü makinist 9 kişi hayatını kaybederken, 107 kişi de yaralanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, YHT kazasıyla ilgili yaptığı soruşturmanın ardından şüpheliler hakkında “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açmıştı.

Dava beklenen bilirkişi raporunun gelmemesi üzerine 7 Şubat 2023 tarihine ertelendi. (İHA)