9 Kasım'da yapılacak... 'Bu seçim 2023 için en gerçekçi anket sonucunu verecek'

TV100 yazarı Erdoğan Aktaş, 9 Kasım'da yapılacak İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimi için birçok kişinin "Hem İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin rövanşı hem de 2023 genel seçimlerinin ön hazırlığı" dediğini söyledi.

Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadar ciddiye alınmasının nedeni sadece yüz binlerce üyesi olması değil. Türkiye genelinde yapılan oda seçimlerinin bazılarında, AK Parti’ye yakın isimlerin kaybetmesi, bu odaların en büyüğü olan İTO seçimini de genel seçim havasına soktu.

Ayrıca, ekonomik krizin iş dünyasına yansımasının sandığa nasıl etki edeceğinin de bu seçimde belli olacağını söyleyenler de var. Öyle ya, küçük, orta ve yüksek hacimli şirketler hep birlikte İTO’da oy kullanacak.

Yani esnaf bir anlamda hükümeti oylayacak. İTO’da her iş alanını temsil eden 81 komite var. Üyeler, bu komitelerde yarışa giren blok listelere oy verecek. Komiteler oluştuktan sonra, burada yer alan isimler ayrıca başkanı ve yönetim kurulunu seçecek."