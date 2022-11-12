845 kişi yaşamını yitirmişti: Düzce depreminin 23. yılı

12 Kasım 1999'da meydana gelen Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi merkezli depremde binlerce ev ve işyerinin yıkılmış, 845 kişi yaşamını yitirmişti. 7,2 büyüklüğündeki 30 saniye süren depremde 4 bin 948 kişi de yaralanmıştı.
17 Ağustos 1999’daki Gölcük merkezli depremden 87 gün sonra yaşanan deprem, AFAD verilerine göre, 73 kilometre uzunluğundaki Düzce fayının hareketi sonucu oluştu. Depremde çok sayıda ev ağır hasar aldı.
AFAD Başkanlığında Düzce-Bolu depreminin 23. yıldönümünde sarsıntının meydana geldiği saatte (18.57'de) "çök-kapan-tutun ülke tatbikatı" gerçekleştirilecek.