81 il valiliğine Kurban Bayramı genelgesi

İçişleri Bakanlığı, illere, trafik kazalarının önlenmesine yönelik yol haritasını içeren kısa, orta ve uzun vadeli planları kapsayan 3 genelge gönderdi.

Kurban Bayramı dolayısıyla trafik tedbirleri 14-26 Temmuz tarihleri arasında 13 gün süreyle alınacak, 120 bin 372 ekip, 226 bin 586 personel görev yapacak.

Genelgeye göre illerde 180 günlük Trafik Kazalarını Önleme Planı hazırlanacak, radar araçları aylık trafik kontrol programlarına uygun olarak 7/24 esasına göre görevlendirilecek.

2011-2020 döneminde Birleşmiş Milletler nezdinde trafik kazalarına bağlı can kayıplarında yüzde 50 hedefini tutturan iki ülkeden biri olan Türkiye, 2021-2030 yılları arasında da trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının %50 azaltılması, 2050'de "sıfır can kaybı" hedefine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı trafik kazlarının önlenmesine yönelik yol haritasını belirleyen kısa, orta ve uzun vadeli planlarını içeren "Trafik Kazalarını Önleme Planı", "Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri" ve "Motosiklet Kazaları" konulu 3 genelgeyi illere gönderdi.

Genelgeler ile trafik kazalarına bağlı can kayıplarının önüne geçilmesine yönelik, etkin ve yoğun denetimlerin yanı sıra emniyet kemeri ve kask kullanımına, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin önemine dikkat çekildi.

Komisyon tarafından illerin 'trafik kazalarını önleme' planı hazırlanacak

Valiliklere gönderilen "Trafik Kazalarını Önleme Planı" konulu genelge ile, valiler tarafından, emniyet/jandarma trafik sorumluluk alanında Kurban Bayramı tatilini de içine alacak şekilde, vali ya da görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında polis, jandarma, ulaştırma, belediye, sağlık, milli eğitim, tarım ve orman ile ilgili diğer birim temsilcilerinden oluşacak bir komisyon kurulacak. Bu komisyon tarafından 180 günlük "Trafik Kazalarını Önleme Planı"nı hazırlanacak. Bu plan ile "aşırı hızla mücadele", "emniyet kemeri ve kask kullanımı", "yaya önceliği", "motosiklet/motorlu bisiklet kullanımı" ve "cep telefonu kullanımı" vb. konularda il sınırları içerisinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılarak trafik güvenliği artırılacak.

Etkin ve yoğun denetimlerle saha hakimiyeti arttırılacak

Bu yılın ilk altı ayı ile geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırılarak trafik kazalarına sebep olan ihlallerin gerçekleştiği yerler ve ihlalin türü, bu ihlaller nedeniyle meydana gelen kazaların oluş türleri, zamanları ve sürücü kusurları vb. bilgileri analiz edilecek.

Etkin, sürekli ve yoğun denetimlerle saha hakimiyeti artırılacak, mobil/motorize trafik ekip/timlerinin görünür olması sağlanacak. Trafik ekiplerinin özellikle kazaların yoğun olduğu sorumluluk güzergâhlarında, ekip araçlarının tepe lambaları açık bulundurulacak. İhtiyaç duyulması halinde Polis ve Jandarma Trafik Ekiplerince karma ekipler oluşturularak müşterek denetim yapılabilecek.

Havadan denetimlere ağırlık verilecek

Denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirilerek sürücülerde "algılanan yakalanma riski duygusu" sürekli ve üst düzeyde tutulacak. Buna yönelik genel denetimlerin yanı sıra drone, helikopter vb. hava araçlarıyla yapılan trafik kontrollerine de ağırlık verilecek.

Radar araçlar 7/24 esasına programlanacak

Aşırı Hızla Mücadele kapsamında, hız denetimlerinin çevirme ekipleriyle birlikte yapılması için gerekli planlamalar yapılacak. Tüm radar araçlarının gündüz ve gece istisnasız olarak 7/24 esasına göre aylık trafik kontrol programlarına uygun şekilde görevlendirilecek. Radar aracı bulunmayan ilçe merkezlerinden geçen devlet yolu, il yolu gibi ana arterlerde hız denetimi yapılması için il merkezi trafik birimlerince planlama ve görevlendirmeler yapılacak. Okul, hastane, alışveriş merkezi gibi yayaların yoğun olarak bulunduğu yerlerde ve bu yerlerin çevresindeki cadde, sokak ve güzergâhlarda azami hız sınırının 30 km/s hıza düşürülmesi amacıyla çalışmalar yapılacak.

Kampanyanlarla farkındalık artırılacak

2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesinde belirlenen hedeflere ulaşmak için yıl boyunca toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik etkinlik ve kampanyalar düzenlenecek, denetim/bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek.

Kırmızı ışıkta geçme, seyir halinde cep telefonu kullanımı, tarım araçlarının uygun olmayan şekilde trafikte yer alması, alkol etkisinde araç kullanımı, otoyol ve şehirlerarası yollarda duraklama/parketme konularında eğitim/bilgilendirme çalışmaları yapılacak.

"Yaşam İçin Kısa Bir Mola" sloganıyla 59 ilde oluşturulan yaşam tünellerinde; emniyet kemeri kullanımının gerekliliği, cep telefonunun insan dikkati üzerindeki olumsuz etkileri, aşırı hız ve normal seyir hızının insan yaşamı üzerine etkisi, yakın takipten ve hatalı şerit değiştirmeden kaynaklanan kazalar ile yaya önceliği/güvenliği konularında özel olarak hazırlanan kısa filmler sürücü ve yolculara izletilecek.

Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik Çocuk Trafik Eğitim Parklarında uygulamalı trafik eğitimlerinin verilmesine devam edilecek. "Mobil Trafik Eğitim Tırı Türkiye Yollarında" sloganı ile hayata geçirilen "Mobil Trafik Eğitim Tırı" ile verilen uygulamalı eğitimlere okul idarelerinin öğrencileri ile birlikte katılmaları teşvik edilecek.