80 bin TL değerinde hırsızlık: 'Çay demleyerek 3 saat boyunca hırsızlık yaptılar'

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen olayda, şüpheliler kereste fabrikasının arka tarafındaki panelleri keserek fabrikanın içine girdi. Yüzleri kapalı olan biri kadın 2 şüpheli, piyasa değeri pahalı olan Plywood'ları 3 saatlik zaman dilimi içerisinde çaldı.

Çaldıkları Plywood'ları yaklaşık 150 metre taşıyarak fabrikanın aşağısında bulunan araçlarına yükleyen hırsızlar, daha sonra çay demleyerek içti. 80 bin TL değerinde malzeme çalan hırsızlar, kayıplara karıştı.

Ertesi gün fabrikaya gelen fabrika patronu Selahattin Horoz, polisi arayarak hırsızlardan şikayetçi oldu. Horoz konuya dair şöyle konuştu:

"Hırsızlar çalmasın diye Plywood'un üstüne malzemeler koymuştuk. Arka taraftan 2 kişi giriyor. Bir tanesi kadın diğeri ise erkek. Erkek olan Plywood'ların bulunduğu yere geliyor. Buradaki kameraları odun yardımıyla eğerek etkisiz hale getiriyor. Daha sonra paletin tellerini kesiyor. Burada 60 adet Plywood'u yaklaşık 3 saatte taşıyorlar. Yaklaşık 150 metre taşıyarak aşağıdaki tarlaya götürüyorlar. Hırsızlar bir de kendilerine çay demleyerek 3 saat boyunca hırsızlık yaptılar." (İHA)