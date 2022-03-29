8 yaşındaki Eymen'in ölümüne ilişkin bilirkişi raporu: 'Davranışı kusur niteliğindedir'

1 Ağustos 2021'de İzmir'in Çınarlı Mahallesi Ozan Abay Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin de içinde bulunduğu rezidansın otoparkında iddiaya göre Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin Akça'nın kullandığı park halindeki cipten indi. Bir süre sonra Akça, cipi hareket ettirdi. Kara, aracın altında kalarak yaşamını yitirdi. Olayın arından gözaltına alınan Zerrin Akça ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Oda TV'nin haberine göre, olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından Zerrin Akça hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle İzmir 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Davanın dün görülen 3'üncü duruşmasına, Eymen'in babası Adem Kara ile taraf avukatları katıldı. Önceki duruşmalarda ifadesi alınan tutuksuz sanık Zerrin Akça, olaydan sonra intihar teşebbüsünde bulunduğunu ve psikolojik tedavi gördüğünü belirterek, "Ne ceza verirseniz verin, zaten yaşamıyorum. Araca bindiğimizde Eymen arkada oturuyordu. Aracın kapılarını kilitleyip, kilitlemediğimi hatırlamıyorum. Nasıl indiğini fark etmedim. Araçta elektrik tesisatıyla ilgili arıza vardı" dedi. Adem Kara ise sanığın duygu sömürüsü yaptığını ileri sürüp, olayın ardından Akça'nın Türkiye'yi dolaştığını, kahkahalar attığını, en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

Bilirkişi raporu: Davranışı kusur niteliğindedir

Hakim, olay mahallinde yapılan keşfin bilirkişi raporunun mahkeme ulaştığını söyledi. Olay yeri ve anının fotoğraflarına yer verilen bilirkişi raporunda sanık Zerrin Akça'nın sevk ve idaresindeki aracı ile otopark alanına park etmek için seyir halinde iken kendisine ait otopark noktasına gelmeden yarı yolda, duraklayıp, aracında yolcu olarak bulunan yeğeni Eymen Kara'yı indirdiği belirtildi. Akça'nın, Eymen'in araçtan inmesi sonrasında otopark yerine gitmek için öncelikle hareket haline geçmeden, çocuğun aracın yanından uzaklaşmasını sağlaması ve bundan emin olması gerektiği belirtilen raporda şu ifadelere yer verildi:

"Seyri sırasında ve dikiz aynasına bakarak görüş alanı içerisinde kalan çocuğun araçla birlikte koşması karşısında hızını azaltıp, çocuğun araçtan ayrılmasını sağlaması veya tekrar araca alarak birlikte hareket etmesi gibi alınması gereken tedbirler bulunduğu halde sürücünün bu tedbirleri yerine getirmeyip kazanın oluşumundaki dikkatsiz, kontrolsüz ve nizamlara aykırı davranışı kusur niteliğindedir"

Daha önce elinin kapıya sıkışıp sürüklendiği belirtilen Eymen Kara'nın, bilirkişi raporunda kapıya tutunup sürüklendiği belirtildi. Raporda, "Kara'nın araçtan inmesi ve indikten sonra aracın sağ kapı kolunu tutarak tekrar araçla birlikte koşmaya başlaması, terk edilme korkusu içinde yapmış olduğu bir harekettir. Kazanın oluşumuna bakıldığında ise sürücünün dikkatli ve kontrollü davranışı ile önlenebilecek bir kaza. Kazanın oluşumunda Eymen Kara'nın kusuru bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Hakim taraf avukatlarına bilirkişi raporlarına yönelik beyanda bulunmak üzere süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.