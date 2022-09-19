8 partili yeni ittifakı duyurdu

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, tv100'de yayımlanan "Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı" adlı programda 8 partiden oluşan yeni bir ittifakın kurulacağını söyledi.

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz’ün kendisine aktardığı kulis bilgisini paylaşan Uğur "Adalet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Vecdet Öz, ‘Muhalefet 6’lı masadan büyüktür’ diye bir mesaj atmış ve ‘Kapsama alanı öyle geniş bir ittifak ortaya çıkacak ki diyor siyasetin kartları yeniden dağıtılacak, ezberler bozulacak’ diyor” dedi.

'Adayınız Mansur Yavaş mı diye sordum, cevap vermedi'

Uğur, “Zaten ‘Ümit Özdağ ile yürütülen çalışma devam ediyor’ diyor. Ve 8 partiden oluşacak bir ittifak çıkacak ve adı ‘Milli Cephe’ diyor. Şöyle bir durum var. ‘Bu partiler düzeyinde bir katılım olmayacak, başkanlar düzeyinde bir katılım olacak’ diyor. ‘Önce dört sonra dört toplamda sekiz parti’ diyor. ‘Yer yerinden oynayacak ve adı da Milli Cephe’ diyor. Adayınız Mansur Yavaş mı diye sordum… Malum Ümit Özdağ, Mansur Yavaş ismini önerdi. Cevap vermedi. Yani dolayısıyla böyle bir ihtimal var mı diye de aklımdan geçiriyorum ama ‘Yok artık, bu kadar da olmaz’ diyorum” ifadelerini kullandı.