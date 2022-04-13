8 Mart'ta Kadıköy'de gözaltına alınan kadınlara soruşturma açıldı

8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’ne katılmak üzere Kadıköy Vapur İskelesi’ne gelen kadınlar polis şiddeti ile gözaltına alınmıştı.

Kadın Savunma Ağı’ndan kadınların gözaltına alınarak 8 Mart eylemine katılması engellenirken haklarında bir de soruşturma açıldı.

Kadın Savunma Ağı, söz konusu soruşturmaya ilişkin bir açıklama yaptı.

"8 Mart yürüyüşlerine katılmak kanuna aykırı değil, temel bir haktır" denilen açıklamada, "Haklarını savunan kadınları değil, erkek şiddetini engelleyin" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Haksız bir şekilde gözaltına alınan arkadaşlarımız değil, bu ülkede her gün kadınların, transların ve çocukların şiddete maruz bırakılmasına göz yumanlar, katilleri serbest bırakanlar, İstanbul Sözleşmesi’nden imza çekenler suçludur" vurgusu yapıldı.