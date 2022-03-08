8 Mart'ta eyleme giden kadınlar gözaltına alındı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul Taksim'de yapılmak istenen eyleme valilikten yine izin çıkmamıştı.
Yürüyüş öncesi emniyet birçok noktayı polis bariyerleriyle çevirdi.
Kadıköy'den vapura binerek Taksim'e ulaşmak isteyen kadınlar vapura binmeden gözaltına alındı.
Yasağa karşı mahkemeye başvuru
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ysa İstanbul Valiliği'nin Taksim'deki yürüyüşü yasaklama kararına karşı yürütmenin durdurulması ve kararın iptaline ilişkin İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.