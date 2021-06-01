8 gündür gözaltında tutulan SES üyeleri serbest bırakıldı

25 Mayıs'ta gözaltına alınan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), üyeleri ve yöneticileri hakimlikteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ankara Adliyesi'nden serbest bırakılan SES Eş Genel Başkanı Selma Atabey'in de aralarında bulunduğu çok sayıda SES üyesi ve eski yöneticisi 8 gündür gözaltındaydı.

Bugün SES Ankara Şubesi’nin çağrısıyla Ankara Adliyesi önünde toplanan sağlık emekçilerinin basın açıklaması yapmasına izin verilmemişti. Sendika açıklamasında "Günlerdir hukuksuz bir şekilde gözaltında tutulan ve bugün savcılığa çıkarılan arkadaşlarımız için üyelerimiz ve dost kurumlarla birlikte Adliye önünde yapmak istediğimiz açıklamaya izin vermeyen polis toplanmaya engel oluyor" denilmişti.