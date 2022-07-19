8 gündür aranan Şehmus Ele sağ olarak bulundu

İstanbul'da oturan Şehmus Ele, Kurban Bayramı'nın son günü olan 12 Temmuz'da, ailesiyle İstanbul'un Çatalca ile Tekirdağ'ın Saray ilçesi sınırlarındaki halk arasında 'Kastro' olarak bilinen Çamlıkköy Tabiat Parkı'na pikniğe geldi. Ele'den, piknikte ailesinin yanından ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Ailesi, Ele'yi bulamayınca kayıp başvurusunda bulundu.

DHA'nın haberine göre, 400 kişilik arama-kurtarma ekibi devreye girdi. Havadan dron, karadan iz takip köpeklerinin kullanıldığı arama çalışmaları başlatıldı. Aramaların 2'nci gününde, Şehmus Ele'nin ormana girdiği yerden 1 kilometre uzaklıkta cep telefonu ile bıçağı bulundu. Telefon ve bıçak jandarma tarafından incelenmeye alındı. Kayıp haberlerinin ardından görgü tanığının, jandarmayı arayıp, Ele’yi 12 Temmuz’da ormanda gördüğünü söylediği belirtildi. Görgü tanığının ifadelerinin ardından arama çalışmaları, bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Aramalarda, Korsan Koyu yakınlarında önceki akşam Ele’ye ait olduğu belirtilen şort ve terlikler bulunurken incelemeye alındı. Şehmus Ele, İstanbul'un Çatalca ilçesi'nde ormanlık alanda sağ olarak bulundu.