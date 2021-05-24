8 füze attırma günlerini çabuk unuttu: Davutoğlu'ndan temiz siyaset çağrısı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bugün beyaz gömlekle çıktığı basın toplantısında "Bizler Gelecek Partisi kadroları olarak bugün saf kalmanın ve temizliğin sembolü olan beyaz gömleklerimizle huzurunuzdayız” diyerek "temiz siyaset" kampanyası başlattıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı olduğu dönemde MİT Başkanı Hakan Fidan’ın "Gerekirse Suriye'ye dört adam gönderirim. Türkiye'ye 8 füze attırıp savaş gerekçesi üretirim" dediği Suriye’yi hedef alan toplantının başkanlığını da yapan isim olan Davutoğlu, bugün "temiz siyaset" hareketi başlattığını duyurdu.

Ahmet Davutoğlu, Sedat Peker'in AKP'ye destek çağrısı yaptığı 1 Kasım 2015 seçimleri öncesinde Rize'de düzenlediği mitingde "Adeta dünyanın şah damarları kesilmişçesine oluk oluk hepsinin kanlarını akıtacağız. Nehirler dolusu kanları aktıkları zaman anlayacaklar" sözlerini sarf ettiği dönemde de başbakanlık koltuğunda oturuyordu.

'Düşük profilli devlet makamları'

Davutoğlu bugün "beyaz gömleğiyle" yaptığı açıklamada son gelişmelerin ve ortaya atılan iddiaların "bu otoriter yolsuzluk düzeninin mafyatik ilişkilerle desteklenen ve derinleşen çehresini" gözler önünde serdiğini söyledi. Davutoğlu "Düşük profilli devlet makamları ile ehliyet ve liyakatın yok edildiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ürünü olan mekanizmalar bugünkü çürümüşlüğün, yozlaşmanın ve yolsuzluğun zeminini hazırlamıştır" dedi.

Erdoğan'a çağrı

Erdoğan'ın ve iktidarın iddialar karşısında "kabullenici sessizlik" içinde olduğunu belirten Davutoğlu “Sayın Cumhurbaşkanına tekrar çağrıda bulunuyoruz: eğer iddialar doğru değilse çıkın ve sorumluluk üstlenerek en yakın çalışma arkadaşlarınızı delillerle savunun; eğer bu iddialar doğruysa hukuk devletinin gerektirdiği adımları atın” dedi.

Davutoğlu "temiz siyaset" için 7 maddelik çağrılarını ise şöyle sıraladı:

- Organize suç örgütlerinin illegal faaliyetlerini ve bağlantılarını araştırmak ve soruşturmak üzere TBMM’de hem Araştırma Komisyonu, hem de Soruşturma Komisyonu oluşturulmalıdır.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 ton kokain sevkiyatı, cinayet ve intihar vakaları başta olmak üzere ilgili bütün iddialar konusunda acilen soruşturma başlatmalıdır.

- Devlet kurumları içinde etki kurmaya ve yapılanmaya çalışan bütün illegal yapılar ve paralel bağlantıları konusunda tam yetkili olarak çalışmak üzere geçmişinde hiçbir şaibe olmamış yetkililerden oluşacak bağımsız bir inceleme heyeti oluşturulmalıdır.

- İlgili konular bağlamında acilen bir temiz eller operasyonu başlatılmalı ve bu operasyon bütün odaklar temizlenene kadar sürdürülmelidir.

- Bütün bu çalışmaların selameti açısından başta İçişleri Bakanı olmak üzere iddialarla ilgili bütün yetkililer derhal istifa etmelidir. Aksi takdirde, Cumhurbaşkanı tarafından derhal azledilmelidirler!

- Bu iddialarla ilgili ihale ve tahsisler benzeri bütün ekonomik ve hukuki süreç ve işlemler yok hükmünde sayılmalıdır.

- Bu tür suçların bir daha işlenmemesi ve siyaset-illegal yapı ilişkilerinin, siyaset-paralel yapı ilişkilerinin bir daha ortaya çıkmaması için siyasi ahlak yasası başta olmak üzere kapsamlı bir temiz siyaset reformu, bir temiz siyaset devrimi başlatılmalıdır.