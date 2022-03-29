8. Duruşma öncesi Sezen Kaplan'ın kardeşi soL'a konuştu: Bu kaza değil, cinayet

Sezen Kaplan, 7 Ağustos Cumartesi sabah saat 5.30'da Arsuz'un Gökmeydan Mahallesi'nde Ali Güler tarafından araba ile çarpılarak öldürülmüştü.

Davada uzun süre tutuklamaya yönelik herhangi bir karar çıkmamış, Kaplan'ın ailesinin verdiği mücadele sonucunda Ali Güler tutuklanmıştı. Fakat Ali Güler’in uzun sürmeyen tutukluluk hali 7. duruşmada son bulmuş, Güler tahliye edilmişti. Sanık Ali Güler’e haftada iki kez polis karakoluna gidip imza atmasına ve yurtdışı çıkış yasağı konulmasına karar verilmişti.

30 Mart’ta görülecek 8. duruşma öncesi Sezen Kaplan için verilen adalet mücadelesini, ilk günden bu yana neler yaşandığını ve davadaki son gelişmeleri Kaplan'ın kardeşi Fidan Dinç ile konuştuk.

7 Ağustos sabahı ablanız Sezen Kaplan, sürücü Ali Güler tarafından öldürülmüştü. O günden bugüne neler oldu?

Şahısla ilgili kendisi karakola avukatları ve siyasetçi babasıyla gidip ifade verip serbest bırakıldığında taksirle ölüme sebep olma şeklinde not düşülmüş; karakolda verdiği ilk ifade ve aracın ne kadar hızlı olduğunu gösterir olay sonrası fotoğraflar mevcut olmasına rağmen serbest bırakılmış, kamuoyu tepkisiyle tutuklanmıştı. Olay tutanağında yolda fren izine rastlanmadığı yazıyordu. Alkollü şekilde araç kullanması mutlaka alkolden dolayı kontrolü kaybetti de kaza yaptı demek değildir.

'Şahsın ifadesinde ablamı ve yeğenimi net bir şekilde görmüş olduğunu söylemesi olası kast ile insan öldürme suçu olduğunu ortaya koyuyor

Ben ablamın acısı çok taze olmasına rağmen direkt Bodrum'da Av. Savaş Çiçek ile birlikte rahmetli Sezen'in birinci dereceden yakını olarak davaya müdahil oldum ve ayda bir yapılan duruşmalara gidip gelmeye başladım. İlk etapta olay videosunda görüldüğü üzere aşırı süratle çarpıp kaçması, tutanaktaki yolda fren izine rastlanmadığı bilgisi, bu şahsın ifadesinde ablamı ve yeğenimi net bir şekilde görmüş olduğunu söylemesi olası kast ile insan öldürme suçu olduğunu net bir şekilde ortaya koydu.

Ali Güler alkol etkisinde olmadığını, alkolün sürüş kabiliyetine etki etmediğini kendisi de defalarca dile getirdi. Zaten yayaları detaylıca görebilmiş olması ve videoda görüldüğü üzere o hıza rağmen son derece kontrollü araç kullanması sarhoş olmadığını gösteriyor. Davalar görüldükçe, ben olay yerine gidip gelmeye başladıkça sanığın ilk ifadesi, cinayete tanık olan yeğenim Yağmur'un ifadesi, dosyaya eklenen bazı mobese görselleri gibi hususları bir arada değerlendirince bu kişinin ablama, alkol etkisinde değil gayet kendinde olarak, bilerek ve isteyerek, yani doğrudan onun canına kastederek çarptığı ortaya çıkıyor. Avukatımla birlikte bunu ispatladık.

Savcı mütalaasında sanığın 180 km hızla araç kullanarak sadece yayanın değil kendi refleksini de devre dışı bıraktığını, hiçbir canlı o hızdaki bir araçtan kurtulma şansı olmadığını dile getirmişti. O mütalaadan neden bir sonuç çıkmadı?

Biz davanın başından beri bunun kaza olmadigini dile getiriyor ve delillerle gösteriyoruz. Hakim ve savcı başta olmak üzere şahsın ailesi, kendisi ve avukatları bu delillere rağmen olayı kazara insan öldürme sınıfında bırakarak sanığı cinayet cezasından kurtarmaya çalışıyorlar.

Kamera kayıtlarında sanığın sol şeritte seyir halinde iken yayaları gördüğünü her detayıyla görebiliyoruz. Ablamı gördüğü nokta ablamın yolda ve 2 adım atmış şekilde karşıya geçtiği an. Daha sonra ablamı gördüğünü onu geçmek için sağa kırdığını ablam doğal olarak kurtulmak için koşmaya başlayınca bir daha sağa kırdığını yani adeta kadına çarpmak için uğraştığını itiraf ediyor. Bu ifadeyi rahatlıkla bu şekilde vermesi, "nasılsa serbest kalacağım, kaza diyeceğiz ve dava kapanacak" diye düşünmesinden. Dediği gibi de oldu. Hemen serbest bırakılmıştı. Sonra kamuoyu baskısıyla tutuklansa da yine serbest bırakıldı.

Sezen Kaplan’ın kızı Yağmur Kaplan da verdiği ifadesinde "Sol şeritten aşırı hızla gelen bir araç, sağa geçerek karşıya geçmiş olan anneme çarptı. Sonra benim üstüme sürdü ben refüje çıkarak kendimi kurtardım." dedi.

‘‘Mobese kayıtlarından alınıp paylaşılan görseller şahsın soldan geldiğini ispat ediyor. Ablama çarptığı yer siyah aracı geçtikten 215 metre sonra sağda ablama çarpmış. Sağ tarafa Siyah aracı geçtikten 100 metre sonra geçmiş. Ablamı yolun solunda karşıya geçiyor olduğunu göre göre kendisi sağ şeride geçmiş’’

‘Fren izi yok, dümdüz şekilde çarpmış, bir manevra yok’

Olay gunu tutulan tutanakta fren izi olmadığı yazıyor. Yani yolda gördüğü yayaya kendisi sol şeritten gelerek ama sağ şeritte çarpmış. Bu çarpmanın şekli dümdüz bir çarpma. Yani çarpmamaya çalışırken sağa ya da sola kırma çarpması değil. Öyle olsaydı ablama aracın köşesiyle çarpar, ablam yolun kenarına fırlardı ama fizik kurallarına göre bu aracın ablama bu şekilde çarpmış ve bedenini 85 metre ileriye fırlatmış olması için geriden dümdüz hızını alarak gelip çarpmış olması gerek. Yani itme kuvvetinin oluşması gerekir.

Sizin de itiraz ettiğiniz bir nokta olan Ali Güler'in "alkollü olduğu için kaza yaptı" algısı ile birlikte Ali Güler mahkemede serbest bırakıldı. Bundan dolayı siz dosyanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi için görevsizlik kararı talep etmiştiniz. Dosya neden ağır ceza mahkemesinde görülmedi. Ali Güler sadece "alkollü bir şekilde kaza yaptığı" için mi yargılandı?

En son gelen ve kesin hükmünde olan adli tıp kurumu raporu tüm bunlara dikkat çekerek sanığın asli kusurlu olduğunu belirtmiş. Adli tıp kurumu genişletilmiş uzmanlar heyeti raporunda aracın o kadar hızlı olduğunu tahmin etmesinin hayatın olağan şartlarına aykırı olduğunu belirtmiş. Adli tip kurumu heyeti oy çokluğuyla sanık asli kusurludur demiş. Bilirkişi olan bir mühendis ise yaya tali kusurlu bile değildir hiç kusuru yoktur demiş.

Bu kişi alenen cani bir katil olduğu ve bu ispatlı bir cinayet olduğu halde 11 Martta kanunsuzca, katil olduğu biline biline tahliye edildi. O duruşmada kesin olarak tahliye kararı çıkacak, dosya kapanacaktı, reddi hakim talep ettim. Reddi hakim talep dilekçesi her cümlesiyle doğrudur. Adli Tıp Kurumu Genişletilmiş Uzmanlar Heyeti raporuyla ve tüm delillerle birlikte hakimin kanunen yapması gereken dosyayi ağır ceza mahkemesine sevk etmektir. Avukatım yasanın, adaletin, tarafsızlığın çoktan bunun yapılmasını gerektirdiğini söylüyor fakat onun yerine katili serbest bıraktılar. Ali Güler'in bir an evvel tutuklanarak işlediği cinayet suçunun gerçek cezasını almak üzere Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevkini istiyoruz

"Alkollü sürücü kaza yaptı" şeklindeki haberler caninin kasten, doğrudan cana kast ederek cinayet işlemiş olmasını hafifleten söylemler. Süreç içerisinde deliller, ifadeler, video, mobese kayıtları son olarak da uzmanlar heyeti raporu her şey bir araya geldiğinde bunun istemsizce yapılan bir kaza değil, aksine gayet ne yaptığını bilerek işlenmiş bir cinayet olduğunu ortaya koydu. Kanundaki karşılığı apaçık müebbet olan suçun suçlusunu, görevli mahkemeye yani Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermek yerine tahliye ettiler. 30 Mart'ta dosyanın bu şekilde kapatılmamasını bekliyoruz. Mahkemenin görevi adaleti sağlamak. Cinayetin kaza diye örtbas edilmemesini, kanunsuzca serbest bırakılan fail Ali Güler'in bir an evvel tutuklanarak işlediği cinayet suçunun gerçek cezasını almak üzere Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevkini istiyoruz.’’