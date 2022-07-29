8 aydır iddianamesi olmayan tutukluya şiddet iddiası: ‘Sapık mısın doğru düzgün arama yapın'

Son dönemlerde cezaevlerinden gelen şiddet haberlerinde artış yaşanıyor. Tutuklu ve hükümlüler yaşadıkları şiddete ilişkin dilekçeler veriyor, aileler ise dışarıda seslerini duyurmaya çalışıyor ancak Adalet Bakanlığı çözüm için bir adım atmıyor.

BirGün'den Dilan Esen'in haberine göre; Samsun Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki Emir Karakum da cezaevinde şiddete maruz kaldığını belirten tutuklulardan biri. Üstelik iddiaya göre bu Emir Karakum'un yaşadığı ilk şiddet olayı da değil.

8 aydır tutuklu iddianamesi yok

Geçen yıl aralık ayında gizli tanık ifadeleri gerekçe gösterilerek ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanan Emir Karakum yaklaşık 8 aydır cezaevinde ve hakkında henüz iddianame de düzenlenmedi. Bu sırada Karakum’un annesi Birsen Karakum oğlunun infaz koruma memurları tarafından darbedildiğini belirtirken oğlunun ikinci kez şiddet gördüğünü öne sürdü.

Anne Karakum, şunları anlattı:

“Kolunda plastik bir saat var. 8 aydır o saatle görüşe geliyor. 15 Temmuz’da bayram görüşüne gittik. Görüşe gittiğimizde ‘Saatini çıkartacaksın lan, görüşe çıkamazsın’ demişler. O da reddetmiş. Daha önce haziranda yaptığımız kapalı görüşü bitmesine 15 dakika kala kestiler. Bu nedenle saatini de çıkarmak istediler. Ağzını açtırmışlar, özel bölgelerine varana kadar taciz edercesine hakaret ederek aramışlar. Gardiyana ‘Sapık mısın doğru düzgün arama yapın, düzgün yaparsanız ben zaten aratırım’ demiş. Emir yanımıza geldiğinde kolları çizik içerisindeydi, darp izleri vardı. Gardiyanlar Emir hakkında ‘Aratmadı’ diyerek suç duyurusunda bulunmuşlar. Emir de gardiyanlar hakkında suç duyurusunda bulunacak.”

Oğlunun daha önce de darbedildiğini söyleyen Karakum, “Oğlum 6 Haziran’dan bu yana açlık grevinde. Soruşturmasında 8 aydır hiçbir ilerleme yok, davası açılana kadar devam edecek, 9 kilo verdi."