'78 Can İçin Adalet Yürüyüşü' tamamlandı: 'Bakanlık yetkilileri yargılansın'

Bolu Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden ailelerin, bakanlık yetkililerinin de yargılanması talebiyle Bolu Adliyesi'nden Ankara'ya başlattığı "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü", Ulus Atatürk Heykeli önünde sona erdi.

Kartalkaya ailelerinin "adalet" açıklamasına, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler, 2 Nisan 2024'te İstanbul Gayrettepe'deki Masquerade adlı gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında hayatını kaybeden 29 işçinin yakınları ile 13 Şubat 2024'te Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler madeni faciasında yaşamını yitiren 9 işçinin aileleri de katıldı.

'Turizm Bakanı elinde viski şişesiyle dalga geçer gibi Yunan koylarını geziyor'

ANKA Haber Ajansı'nın haberine göre, yangında 8 yakınını kaybeden Yüksel Gültekin yürüyüşe çıkarken tek amaçlarının adalet olduğunu hatırlattı.

Yaklaşık 10 aydır Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri hakkında iddianame hazırlanmadığını belirten Gültekin, "Yalnızca adalet sağlanması için yürüdüğümüzü, asla kırmayacağımızı, dökmeyeceğimizi, bize yakışanın hukukun içerisinde yürümek olduğunu söyledik. Ayaklarımız patlayarak buraya kadar geldik" dedi.

Kamu görevlilerinin bugüne kadar ailelere taziye dileğinde dahi bulunmadığını söyleyen Gültekin, "Biz böyle derin acılar çekerken, bu olaydan birinci derece sorumlu olduğunu söylediğimiz devlet görevlilerinden bir kez bile 'Bu ailelere başsağlığı diliyoruz, ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz' sözünü duymadık" dedi. "Turizm Bakanı elinde viski şişesiyle dalga geçer gibi Yunan koylarını geziyor. Ve hala görevde bulunmaya devam ediyor. Ölünceye kadar bunun peşindeyiz" ifadelerini kullandı.

'Kamu görevlileri yönünden adli süreç hala işletilmiyor'

Bolu Grand Kartal Otel yangınında oğlunu kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay da ailelerin tek talebinin adalet olduğunu belirterek, "Kartalkaya faciasındaki dosyamızda failler gözümüzün önündeyken bunlar yargının önüne çıkarılamıyorsa burada bir sorun vardır. Ama bu sorun devletten kaynaklanmıyor. Devlet yetkisini kullanan kamu görevlilerinden kaynaklanıyor. Devletin itibarını ayağa kaldırmak ve yargıya olan güveni artırmak için yürüdük" diye konuştu.

Ana davanın sonuçlandığını, otel işletmecileri ve diğer sanıklar hakkında verilen kararın istinaf aşamasını geçerek Yargıtay'a taşındığını hatırlatan Gençbay, kamu görevlileri yönünden ise adli sürecin hala işletilemediğini belirterek, "Adalet geciktirilemez. Eksik adalet, adalet değildir" ifadelerini kullandı.

'Bu katliamların engellenmesinin tek yolu kamu personellerinin adil bir şekilde yargılanması'

ANKA Haber Ajansı, adalet arayan diğer ailelere de mikrofon uzattı. 6 Şubat depremlerinde Hatay'da yıkılan Ilgım Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden ve Adalet Peşinde Aileleri Platformu Avukatı Duygu İnegöllü, şöyle konuştu:

"6 Şubat ve devamındaki depremlerde ailelerimizi kaybettik. Çok sevdiğimiz, çok kıymetli insanları kaybettik. Bugün burada, Kartalkaya katliamı sebebiyle acı çeken aileleri samimiyetle anlıyoruz. Hissettikleri şeyleri en içten duygularımızla hissediyoruz. Tek bir talep var burada. O da adalet. Adalet talebi yalnızca çeşitli kişilerin yargılanmasıyla sağlanacak bir talep değil. Öncelikle kamu personellerinin yargılanmasını istiyoruz biz de buradaki ailelerle birlikte. Çünkü biliyoruz ki sorumlu kamu personelleri yargılanmadığı sürece bu suçlar, bu katliamlar devam edecek. Bu katliamların engellenmesinin tek yolu, kamu personellerinin adil bir şekilde yargılanması, en ağır şekilde ceza almalarıdır."

İnegöllü, deprem davasında yargılanan müteahhit, statik proje müellifi ve yapı denetim yetkilisi sanıklara iyi hal indirimi uygulanmasına da, "Bunu kabul etmiyoruz" diye tepki gösterdi.

'Neden biz adaleti sokakta arıyoruz?'

Gayrettepe'deki gece kulübünde çalışan kardeşi Şivan Dolu'yu kaybeden Fatma Gedizmen ise "'Adalet yerini bulsun demek için' Ankara'ya geldiklerini" belirterek, "Bu mahkemelerde karar vericilere seslenmek istiyorum. Vicdanlarını ranta değil de adalete teslim etsinler. Adalete teslim ederlerse biz de bu sokaklarda, buralarda hakkımızı aramak zorunda kalmayacağız. Biz aileler olarak artık böyle sokaklara dökülüp adalet aramak istemiyoruz. Evde oturup yasımızı tutmak istiyoruz ama maalesef hepimiz, bütün adalet arayan aileler, adaleti sokakta arıyor. Neden biz adaleti sokakta arıyoruz?" diye sordu.

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