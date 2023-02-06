7,6'lık ikinci deprem sırasında binalar çöktü

Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki ikinci büyük depremin ardından bazı illerde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgelerde binalar yıkıldı.

Malatya'da arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü sırada meydana gelen ikinci depremde 8 katlı bir bina çöktü. İkinci depremde çöken başka binaların da olduğu belirtiliyor.

Diyarbakır'da da arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede bir binanın daha çöktüğü kaydedildi.

İkinci depremin ardından bazı yerlerde arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.