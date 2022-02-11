76 barodan ortak açıklama: Elektrik zamları Anayasaya aykırı

76 ilin barosu tarafından yapılan ortak açıklamada, "Elektrik tarifesinde yapılan düzenleme gerek Anayasa’nın 2., 10. ve 167. maddelerine gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. maddesine açıkça aykırıdır" denildi. Yapılan ortak açıklamada 31.12.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanan elektrik zamlarının fahiş ve Anayasaya aykırı olduğu savunuldu.
Açıklama şöyle devam etti;
“Hesaplamalar bilimsel veri ve analiz içermeksizin hazırlanmış"
“EPDK; 31.12.2021 tarihli 10707 sayılı Kurul Kararında “mesken alçak gerilimli tek zamanlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama 5 kwh tüketim miktarına kadar ( aylık 150 kilovat/saat) olan tüketimlere düşük kademeli tarife uygulanmasına” şeklinde bir düzenlemenin yapılmasına karar vermiş; 31.01.2022 tarihinde ise aylık 150 kilovat olan aylık tüketim miktarı Cumhurbaşkanının kararı ile 210 kilovata çıkarılmıştır.
4 kişilik bir aile için en az aylık 230 kilovatlık bir elektrik tüketim miktarının düzenlenmesi yine özellikle çoğu kentlerimizdeki ailelerin geniş aile kategorisinde yer aldıkları da göz önünde bulundurulduğunda bu hususta da bilimsel ve teknik çalışmalar sonucu kademeli geçişlerin yapılması elzemdir.
EPDK tarafından yapılmış olan tablolardaki hesaplamalar hiçbir bilimsel veri ve analiz içermeksizin hazırlanmış olup bu hesaplama tablolarına dayanılarak kademeli elektrik tarifelerinin düzenlemesi hakkaniyet ve adalet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.
“Elektrik faturaları fahiştir"
Enerjinin ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir olması temel bir insan hakkı olduğu gibi enerjinin adil ve herkese ucuz bir şekilde ulaştırılması da Sosyal Devletin en temel görevidir.
Barolar hizmet üreten, hiçbir ekonomik çıkarı olmayan ve Anayasa'nın 129. maddesinde kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olarak belirtilen; avukatlar ise Avukatlık Kanunu'nun 1. maddesi uyarınca kamu hizmeti gören, Ceza Kanunu tanımıyla da yargı görevini yürüten kişilerdir. Yapılan zam sonrası avukatlık bürolarına; barolarımızın tesislerine, yerleşke ve binalarına gelen elektrik faturalarının fahiş olduğunu da açıkça belirtmek isteriz.
“Hukuki yollara başvuracağız”
Biz imzası bulunan barolar olarak elektrik enerjisine yapılan fahiş orandaki bu zam miktarının karşısında yer aldığımızı, zammın vatandaşlarımız için daha hakkaniyetli bir seviyeye indirilmesinin takipçisi olacağımızı ve bu süreçte tüm hukuki yollara başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”
Açıklamada imzası yer alan barolar:
Adana Barosu
Adıyaman Barosu
Afyonkarahisar Barosu
Ağrı Barosu
Aksaray Barosu
Amasya Barosu
Ankara Barosu
Antalya Barosu
Ardahan Barosu
Artvin Barosu
Aydın Barosu
Balıkesir Barosu
Bartın Barosu
Batman Barosu
Bayburt Barosu
Bilecik Barosu
Bingöl Barosu
Bitlis Barosu
Bolu Barosu
Burdur Barosu
Bursa Barosu
Çanakkale Barosu
Çankırı Barosu
Çorum Barosu
Denizli Barosu
Diyarbakır Barosu
Düzce Barosu
Edirne Barosu
Elazığ Barosu
Erzincan Barosu
Erzurum Barosu
Eskişehir Barosu
Gaziantep Barosu
Giresun Barosu
Hakkari Barosu
Hatay Barosu
Iğdır Barosu
Isparta Barosu
İstanbul Barosu
İzmir Barosu
Kahramanmaraş Barosu
Kars Barosu
Kastamonu Barosu
Kayseri Barosu
Kırıkkale Barosu
Kırklareli Barosu
Kırşehir Barosu
Kilis Barosu
Kocaeli Barosu
Konya Barosu
Kütahya Barosu
Malatya Barosu
Manisa Barosu
Mardin Barosu
Mersin Barosu
Muğla Barosu
Muş Barosu
Nevşehir Barosu
Niğde Barosu
Ordu Barosu
Sakarya Barosu
Samsun Barosu
Siirt Barosu
Sinop Barosu
Sivas Barosu
Şanlıurfa Barosu
Şırnak Barosu
Tekirdağ Barosu
Tokat Barosu
Tunceli Barosu
Trabzon Barosu
Uşak Barosu
Van Barosu
Yalova Barosu
Yozgat Barosu
Zonguldak Barosu