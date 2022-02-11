76 barodan ortak açıklama: Elektrik zamları Anayasaya aykırı

76 ilin barosu tarafından yapılan ortak açıklamada, "Elektrik tarifesinde yapılan düzenleme gerek Anayasa’nın 2., 10. ve 167. maddelerine gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. maddesine açıkça aykırıdır" denildi. Yapılan ortak açıklamada 31.12.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanan elektrik zamlarının fahiş ve Anayasaya aykırı olduğu savunuldu.

Açıklama şöyle devam etti;

“Hesaplamalar bilimsel veri ve analiz içermeksizin hazırlanmış"

“EPDK; 31.12.2021 tarihli 10707 sayılı Kurul Kararında “mesken alçak gerilimli tek zamanlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama 5 kwh tüketim miktarına kadar ( aylık 150 kilovat/saat) olan tüketimlere düşük kademeli tarife uygulanmasına” şeklinde bir düzenlemenin yapılmasına karar vermiş; 31.01.2022 tarihinde ise aylık 150 kilovat olan aylık tüketim miktarı Cumhurbaşkanının kararı ile 210 kilovata çıkarılmıştır.

4 kişilik bir aile için en az aylık 230 kilovatlık bir elektrik tüketim miktarının düzenlenmesi yine özellikle çoğu kentlerimizdeki ailelerin geniş aile kategorisinde yer aldıkları da göz önünde bulundurulduğunda bu hususta da bilimsel ve teknik çalışmalar sonucu kademeli geçişlerin yapılması elzemdir.

EPDK tarafından yapılmış olan tablolardaki hesaplamalar hiçbir bilimsel veri ve analiz içermeksizin hazırlanmış olup bu hesaplama tablolarına dayanılarak kademeli elektrik tarifelerinin düzenlemesi hakkaniyet ve adalet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.

“Elektrik faturaları fahiştir"

Enerjinin ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir olması temel bir insan hakkı olduğu gibi enerjinin adil ve herkese ucuz bir şekilde ulaştırılması da Sosyal Devletin en temel görevidir.

Barolar hizmet üreten, hiçbir ekonomik çıkarı olmayan ve Anayasa'nın 129. maddesinde kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olarak belirtilen; avukatlar ise Avukatlık Kanunu'nun 1. maddesi uyarınca kamu hizmeti gören, Ceza Kanunu tanımıyla da yargı görevini yürüten kişilerdir. Yapılan zam sonrası avukatlık bürolarına; barolarımızın tesislerine, yerleşke ve binalarına gelen elektrik faturalarının fahiş olduğunu da açıkça belirtmek isteriz.

“Hukuki yollara başvuracağız”

Biz imzası bulunan barolar olarak elektrik enerjisine yapılan fahiş orandaki bu zam miktarının karşısında yer aldığımızı, zammın vatandaşlarımız için daha hakkaniyetli bir seviyeye indirilmesinin takipçisi olacağımızı ve bu süreçte tüm hukuki yollara başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Açıklamada imzası yer alan barolar:

Adana Barosu

Adıyaman Barosu

Afyonkarahisar Barosu

Ağrı Barosu

Aksaray Barosu

Amasya Barosu

Ankara Barosu

Antalya Barosu

Ardahan Barosu

Artvin Barosu

Aydın Barosu

Balıkesir Barosu

Bartın Barosu

Batman Barosu

Bayburt Barosu

Bilecik Barosu

Bingöl Barosu

Bitlis Barosu

Bolu Barosu

Burdur Barosu

Bursa Barosu

Çanakkale Barosu

Çankırı Barosu

Çorum Barosu

Denizli Barosu

Diyarbakır Barosu

Düzce Barosu

Edirne Barosu

Elazığ Barosu

Erzincan Barosu

Erzurum Barosu

Eskişehir Barosu

Gaziantep Barosu

Giresun Barosu

Hakkari Barosu

Hatay Barosu

Iğdır Barosu

Isparta Barosu

İstanbul Barosu

İzmir Barosu

Kahramanmaraş Barosu

Kars Barosu

Kastamonu Barosu

Kayseri Barosu

Kırıkkale Barosu

Kırklareli Barosu

Kırşehir Barosu

Kilis Barosu

Kocaeli Barosu

Konya Barosu

Kütahya Barosu

Malatya Barosu

Manisa Barosu

Mardin Barosu

Mersin Barosu

Muğla Barosu

Muş Barosu

Nevşehir Barosu

Niğde Barosu

Ordu Barosu

Sakarya Barosu

Samsun Barosu

Siirt Barosu

Sinop Barosu

Sivas Barosu

Şanlıurfa Barosu

Şırnak Barosu

Tekirdağ Barosu

Tokat Barosu

Tunceli Barosu

Trabzon Barosu

Uşak Barosu

Van Barosu

Yalova Barosu

Yozgat Barosu

Zonguldak Barosu