70 kişinin hayatını kaybettiği binanın müteahhidi: Mukadderat, diğer binalarımda hasar yok

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerden olan Adana'nın Çukurova ilçesinde 70 kişinin hayatını kaybettiği Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün, adliyeye sevk edildi. Alpargün, adliyeye sevk edildiği sırada "mukadderat" dedi.

DHA'nın haberine göre; binanın müteahhidi Hasan Alpargün'ün, depremin ardından Kuzey Kıbrıs'a kaçtığı öğrenildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "Taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmak" suçundan yakalama kararı çıkarılan Hasan Alpargün, Kuzey Kıbrıs'ta Lefkoşa Emniyet Müdürlüğü'nce gözaltına alındı. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin TL transfer etmeye çalıştığı, ayrıca Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın aldığı belirlenen Alpargün, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince dün Adana’ya getirildi.



Adana Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan Alpargün, adliyeye sevk edildiği sırada "mukadderat" dedi. Alpargün, "Vicdan azabı çekiyor musunuz" sorusuna ise, “Çok. Diğer binalarımda hasar yok. Adana’daki tüm binalar hasar gördü” karşılığını verdi.

Alpargün, Adana Adliyesi’nde hâkim karşısına çıkacak.