7 kişinin katil zanlısı Mehmet Altun: 'Kendimi kaybettim hepsine ateş ettim'

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 7 kişinin katili Mehmet Altun hakkında "canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme" suçundan 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "yakarak mala zarar verme" suçundan 8 yıla kadar hapis, "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve "konut dokunulmazlığının ihlali" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına katil zanlısı Mehmet Altun tutuklu bulunduğu Kırıkkale F Tipi Cezaevinden SEGBİS'le katıldı.

Duruşmada ifade veren Mehmet Altun, "Önceki kavgadan haberim yoktu, sonradan gittim" dedi. Altun "Barışın sağlanması için gittim. Amacım öldürmek değildi, kasten öldürme değildir, ben kasten öldürmedim" diye konuştu.

Mahkeme başkanının “Silahı ne amaçla aldın” sorusuna ise Altun “Evim kırsal alanda olduğu için, birkaç kere hırsızlık olayı da oldu, ben bu olaylardan sonra kendime 2018 yılında silah aldım. Olayla ilgili silah almak aklıma dahi gelmedi. Büyük kavgadan sonra sürekli tehdit edildiğimiz için, aramız düzelsin diye gittim" iddiasında bulundu.

Barış Dedeoğulları'nın geldiğini gördükten sonra maskeli bir halde tekrar eve girdiğini anlatan Altun, "Kaç el ateş ettim hatırlamıyorum. Bir kere şarjör değiştirdim. Onlar yere düştükten sonra birine ateş ettim. İçeri gidip birine iki kez ateş ettim. Kendimi kaybettim hepsine ateş ettim. O da içeri silah almaya gitti diye düşünmüştüm. Orada kalmam 15-20 dakika oldu. Çıktım araca bindim, aklıma benzin geldi, benzini kullandım. Kameralar kalmasın, delil kalmasın dedim yaktım. Çıktım sonra Bozkır'a gittim, aracı kırsala koydum saat 8 gibi köyüme gittim. Telefonum açıktı. Rent a car işletmecisi arkadaşım aradı, uyardı hızlı gittiğimden ceza gelecek diye. Başka da kimseyle konuşmadım. 4-5 gün Bozkır'da, kırsal bölgelerde kaldım. Sonra kartı kırdım, telefonu attım" dedi. (İHA)