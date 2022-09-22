7 kişi bir evde kilitli bulundu: 'Almanya’ya götüreceğiz' diye kandırıp 8 bin avro almışlar

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesinde meydana gelen olaya göre, 31012 Sokakta bir evden sesler gelmeye başlayınca komşular polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler 7 yabancı şahsın içeride olduğunu kapının da kilitli olduğunu belirledi. Polis bir süre sonra kapıyı çilingir yardımıyla açtı. Yabancı uyruklu şahıslar "Mersin’de yaşadıklarını 4 kişiyle 8 bin avro karşılığında Almanya’ya gitmek için anlaştıklarını ancak 4 gün önce kendilerinin bu eve getirilip daha sonrada kapının kilitlendiğini" söyledi. Bunun üzerine 4 zanlının eşkalini alarak zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı.

7 kişiyse ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Eve kitlenen şahıslardan Baran Diyar, savaştan kaçarak Mersin’e geldiklerini, oradan da Almanya’ya gitmek istediklerini bir arkadaşının kendisini 4 kişiyle tanıştırdığını belirtti. Diyar, “7 kişi bu 4 kişiye 8 bin avro verdik. Bizi Almanya'ya götüreceklerdi. 4 gün önce yola çıktık. Biz Adana’ya getirip bir eve kilitleyip kaçtılar. Kaç gündür çocuklarımda eşimden haber alamıyorum” dedi. (İHA)