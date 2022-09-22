7 kişi bir evde kilitli bulundu: 'Almanya’ya götüreceğiz' diye kandırıp 8 bin avro almışlar

Adana’da 7 yabancı uyruklu bir evde kilitli bulunurken, şahısları 8 bin avro karşılığında 4 kişinin Almanya’ya götürme sözü vererek Adana’ya getirip eve kilitledikleri öğrenildi.

Haber Merkezi

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesinde meydana gelen olaya göre, 31012 Sokakta bir evden sesler gelmeye başlayınca komşular polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler 7 yabancı şahsın içeride olduğunu kapının da kilitli olduğunu belirledi. Polis bir süre sonra kapıyı çilingir yardımıyla açtı. Yabancı uyruklu şahıslar "Mersin’de yaşadıklarını 4 kişiyle 8 bin avro karşılığında Almanya’ya gitmek için anlaştıklarını ancak 4 gün önce kendilerinin bu eve getirilip daha sonrada kapının kilitlendiğini" söyledi. Bunun üzerine 4 zanlının eşkalini alarak zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı.

7 kişiyse ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Eve kitlenen şahıslardan Baran Diyar, savaştan kaçarak Mersin’e geldiklerini, oradan da Almanya’ya gitmek istediklerini bir arkadaşının kendisini 4 kişiyle tanıştırdığını belirtti. Diyar, “7 kişi bu 4 kişiye 8 bin avro verdik. Bizi Almanya'ya götüreceklerdi. 4 gün önce yola çıktık. Biz Adana’ya getirip bir eve kilitleyip kaçtılar. Kaç gündür çocuklarımda eşimden haber alamıyorum” dedi. (İHA)