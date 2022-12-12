7. kattan şüpheli şekilde düşen Sedefnur nasıl düştüğünü hatırlamadığını söyledi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 7. kattan şüpheli bir şekilde düşen 23 yaşındaki Sedefnur Çağlar'ın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen polis tutuklanmıştı.

Ağır yaralanan Sedefnur Çağlar’ın tedavisi de yoğun bakımda devam etmişti. Aylar sonra Çağlar ifade verdi.

Sedefnur ifadesinde, olay günü evde neler yaşandığını, nasıl düştüğünü hatırlamadığını söyledi. Sedefnur daha önce intihar girişiminde bulunduğunu, arkadaşı Ahmet Atanın engel olduğunu belirtti. Ahmet Atanın kendisine fiziksel ve duygusal şiddet uygulamadığını, ancak son dönemlerde kavgalarının olduğunu ifade etti.