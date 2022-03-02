7. kattan düşen Sedefnur Çağlar yoğun bakımdan çıktı

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, 9 Ocak gecesi polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet Ata ile polis memuru O.Ç.’nin evine misafirliğe gitti. Sedefnur, sabah saatlerinde 7’nci kattaki dairenin balkonundan şüpheli şekilde düştü.

Ağır yaralanan Sedefnur, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Soruşturma kapsamında polis memuru Ata ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı. Evde bulunan diğer kadın E.Ş. ile O.Ç. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ata ifadesinde, polis arkadaşının evinde alkol alıp eğlendiklerini, kendisi uyurken Sedefnur’un cep telefonuna baktığını, aldatıldığını anlayınca tepki gösterdiğini, hızlıca balkona giderek, aşağı atladığını öne sürdü.

Vücudunda çok sayıda kırık olan, beyninde ödem oluşan Sedefnur yoğun bakımda uyutuldu. Sedefnur, beynindeki ödemin küçülmesinin ardından geçen hafta uyandırılmıştı. Önceki gün yoğun bakımdan çıkarılan Sedefnur kendisi için ayrılan odaya alındı.

Hürriyet’e konuşan Sedefnur’un babası Ahmet Çağlar, “Şimdilik yoğun bakımdan çıktı, kendisi için hazırlanan bir odaya alındı. Durumu daha iyi. Takip edip göreceğiz” dedi. Henüz ifade verecek durumda olmadığı belirtilen Sedefnur’un anlatacakları, olayın aydınlatılması için en önemli delillerden biri olacak.