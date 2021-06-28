'7 Haziran-1 Kasım arasından daha öte bir kaos planı var'

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, TELE1’de konuk olduğu programda Deniz Poyraz’ın katledildiği HDP İzmir İl Binası saldırıya ilişkin konuştu.

HDP’ye açılan kapatma davasını da hatırlatan Sancar, “Her şey ortada, bize en büyük düşmanlığı yapan bu iktidar değil mi? İktidar, iddianamelerde herhangi bir dişe dokunur iddia ortaya koyamıyorken, muhalefetin HDP’nin kendini kanıtlamasını istemesi bir tuzaktır” diye konuştu.

Sancar, İzmir’deki saldırı için de “Katili bir gün bile gözaltında tutmadılar, münferittir diye. Hayır örgütlü bir cinayettir, bir kaos planı vardır. 7 Haziran-1 Kasım arasındakinden daha öte bir kaos planı arzu ediliyor ama bunu engelleyecek güç var. Şimdi bunu başarmak zorundayız” ifadelerini kullandı.