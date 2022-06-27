7 bin 300 ihale iptal edildi: 'İktidar tehlikenin farkında değil'

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, 1 Ocak'tan bu yana 7 bin 300 kamu ihalesinin iptal edildiğini belirtti. Güzelmansur “Son bir yılda motorin yüzde 313 zamlandı. Neredeyse her güne akaryakıt zamlarıyla uyanıyoruz. Hâl böyle olunca kamunun akaryakıt alımı için çıktığı ihaleler bir bir iptal ediliyor. Akaryakıt fiyatlarındaki bu belirsizlik kamunun erzak taşıma, kömür dağıtımı gibi işlerine de talipli çıkmamasına, bu hizmetlerin sekteye uğramasına neden oluyor” dedi.

'O yangınlar nasıl sönecek'

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün aktardığına göre, CHP'li Güzelmansur ihaleleri iptal edilen kurumların başında orman işletme müdürlüklerinin geldiğini hatırlattı şöyle konuştu:

“Bunların iş makinelerine akaryakıt alımı ihalelerine teklif veren yok. Yangın söndürme araçlarında kullanılacak ekipman alım ihalelerine teklif veren yok. Hepsi iptal edilmiş. O yangınlar nasıl sönecek? İktidar bu tehlikenin farkında değil.”

Piyasalardaki belirsizliğin, güvensizliğin kamu hizmetlerini çok ciddi sekteye uğratacağına dikkat çeken Güzelmansur, “İptal edilen ihalelere baktığımızda kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu ne unu ne de ilacı alabildiğini görüyoruz. İçinde bulunduğumuz enflasyonist ortam en çok da eğitimi vuruyor. 193 okul yapımı, onarımı veya okul güçlendirilmesi ihalesine teklif veren çıkmamış. Bu çok acı verici, kaygı verici bir süreç” dedi.

'İktidar değişmedikçe daha çok ihale iptalleri görürüz'

Piyasalara güvenin yeniden hakim olması için erken seçimi savunan Güzelmansur şunları söyledi: “Bu iktidarın sorunları çözeceğine dair inanç sıfırlanmış durumda. İktidar değişmedikçe daha çok ihale iptalleri görürüz.”