6'lı masada gündem ittifak formülü: 2'li, 4'lü, 6'lı tartışması

6'lı masanın dördüncü toplantısı 29 Mayıs’ta Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Toplantıda işbirliğinin temel ilke ve hedeflerinin somutlaştırılmasının beklendiği belirtilirken, Duvar'dan Nergis Demirkaya'ya konuşan 6'lı masadan bir siyasi parti yetkilisi, “Son seçim yasası ile parlamento ayağında ittifakı dağıtmaya çalıştılar. Artık oyların anlamsız kaldığı bir sistem getirildi ama parlamenter sisteme geçişi hedefliyorsak altılı masanın en az 360 milletvekilinin Meclis’e gireceği model ya da modelleri yine birlikte belirlemeli. 2’li, 4’lü ya da 6’lı bir ittifak olabilir ama altılı masanın parlamentoda en çok milletvekili çıkarılacak formülü birlikte konuşacağının mesajını da kamuoyuna vermesi gerekiyor. Bunun dışında ortak Cumhurbaşkanı adayı belirlemek için 6’lı masanın önemi zaten devam ediyor” dedi.

Toplantıda cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin yeni bir mesaj verilmesinin de beklendiği ifade ediliyor.

Son toplantıda cumhurbaşkanı adayı ile ilgili 6 kriter belirlenmişti. Bu toplantıda da aday isminin açıklanması beklenmiyor ancak aday açıklama takviminin kamuoyu ile paylaşılması gerektiği önerisinin değerlendirilmesi bekleniyor. Gelecek Partisi bu konuda, “Vatandaş cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacaksınız diye soruyor. İsim açıklamayalım ama en azından bir takvim belirlenebilir. Şu tarihte cumhurbaşkanı adayı, daha sonra cumhurbaşkanı yardımcılarını kamuoyu ile paylaşacağız dersek altılı masa gündemi kendi eline almış olur” diyor.