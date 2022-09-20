6'lı masada 40 ilde ortak liste çalışması gündemde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6’lı masanın seçim çalışmalarına ilişkin 41 ilde her partinin kendi milletvekili listesiyle seçime girmek zorunda olduğunu, 40 ilde ise ortak liste ihtimalinin çalışıldığını söyledi. Bu konuda parti içinde bir çalışma yaptıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Arkadaşlarımız çalışmalarımızı ittifakı oluşturan diğer partilere giderek bunları anlattı” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal'a konuşan CHP kurmayları, partinin seçim hazırlıklarını anlattı:

"Şimdi ‘Nerede en güçlü şekilde nasıl çıkarız?’ diye çalışıyoruz. Parlamentoda en fazla milletvekilini çıkarmayı amaçlıyoruz. Ortak liste konusu bugüne kadar bir masa etrafında oturulup konuşulmadı. Ancak yaptırılan anketler var. Bu anketlerde durum tespiti yapılıyor. Bazı illerde bu anketler ilçelere kadar detaylı olarak inceleniyor. Şu an sadece durum değerlendirmesi var ama herhangi bir karar yok. Karar alındığında da bunu genel başkanlar paylaşacaktır."