6'lı masa CHP mitinginde buluşacak

CHP’nin bugün İstanbul’da yapacağı “Milletin Sesi” mitingi, 6’lı masadaki partileri buluşturacak. Miting öncesinde CHP İstanbul İl Örgütü’nden il başkan yardımcıları, 6’lı masadaki diğer partilerin il başkanlıklarını ziyaret ederek mitinge davet etti.

Cumhuriyet’in haberine göre DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİP ve Saadet Partisi’nin İstanbul il örgütleri CHP’nin mitingine heyetler halinde katılarak destek verecek. İYİP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, “Yargı eliyle muhalefeti susturmak isteyen iktidarın bu yaklaşımına ‘hayır’ demek için CHP’nin haklı mücadelesinin yanında olduğumuzu göstereceğiz” dedi.