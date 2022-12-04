68'liler Birliği kurucusu Sönmez Targan hayatını kaybetti

Gazeteci-yazar ve 68'liler Birliği Vakfı kurucularından Sönmez Targan, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Beyoğlu Belediyesi CHP Meclis Üyesi Reyhan Meral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Targan'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sönmez Targan kimdir?

1944'te Aksaray'da doğan Targan, ilk ve ortaöğrenimini Tarsus ve Adana’da tamamladı. 1970'te İstanbul Maçka Tekniker Yüksek Okulunu bitirdi. Politika, Vatan ve Cumhuriyet gibi birçok gazete ve dergide çalıştı. DİSK'e bağlı bazı sendikalarda da görev alan Targan, Türkiye'de dağcılık sporunun gelişmesine de büyük katkı sundu.

TMMOB’a bağlı odaların İstanbul birimlerince çıkartılan Ölçü gazetesinin de yazı işleri müdürlüğünü yapan Targan, 68'liler Birliği başkanlığını da üstlenmişti.