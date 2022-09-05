68 yaşındaki tarım emekçisi: 'Fakirlikten yevmiyeye geliyorum'

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli’nin Çal ilçesinde bu sabah üzüm bağında yevmiyeyle çalışan kadınlarla bir araya geldi.

Biçer Karaca’nın “Ne istiyorsunuz” sorusuna bir çalışan “Aldığımız pahalı. Ceyran (elektrik) pahalı, su pahalı nasıl ödeyelim biz bunu. Devlet bir de bizi görsün. Buraya çekirdek ektik kuş yiyor. 20 torba gübreye 2 milyar 100 lira para verdim. Yazık değil mi bana? Nereden toplayayım bu çalışma ile amelelikle. 5 lira. Bu yevmiyeyle bu ödenir mi? Yevmiye de ucuz. Aldıklarımız pahalı, sattığımız ucuz. Bize azcık yardım etsin bu devlet. Bizi görsün artık bu rençberleri, fakirleri. Hep zengine vermesin” diye dert yandı.

'68 yaşındayım, fakirlikten yevmiyeye geliyorum'

Diğer yevmiye çalışanları, “Ne isteyelim kızım bak mahsulümüz para etmiyor. Kazanıyoruz ilaca veriyoruz, gübreye veriyoruz. Bu ilacın, gübrenin bir önüne geçsinler. Bizim mahsulümüz para etmiyor. Buğdayımız şimdi geldi 5 liraya. 68 yaşındayım. Bu yaşta yevmiyeye geliyorum. Fakirlikten, yokluktan. Ne yapalım, 5-10 kuruş alırsak; buna yağ alalım buna tuz alalım diyoruz” dedi.

'Hazine arazilerini satmak istiyorlar'

Bir başka kadın çiftçi, “Sizlere makamınıza gelip dertlerimizi anlatamıyoruz. Siz bizleri dinleyin çare olun. Bu tarlaların hazineleri (hazine arazisi) var. Bize bir çeşit yardımcı olsunlar” dedi.

Karaca’nın “Ne istiyorsunuz” sorusuna başka bir çiftçi ise, “Bu hazine arazilerinin satımını istiyorlar. Tapularını alacaklar. Şu köyde hazine arazisi var” yanıtını verdi. (ANKA)