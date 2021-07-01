62 yaşındaki kadın, komşusu tarafından öldürüldü

Adana'nın Feke ilçesinde, Durdu Kızılok ile komşusu Mehmet Aydın Akçam arasında bahçede tartışma çıktı.
DHA'da yer alan habere göre, tartışmanın büyümesi üzerine evine giden Akçam, av tüfeğini alarak kadının bahçesine geri döndü. Mehmet Aydın Akçam, kaçmaya çalışan Durdu Kızılok’u sırtından vurup kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Durdu Kızılok’un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kızılok’un cesedi ambulansla Feke Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma, katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.