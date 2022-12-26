61 yaşında ilk iş günüydü: İskeleden düşen inşaat işçisi yaralandı

Belediye hizmet binası inşaatında, 4 metre yükseklikte kurulu iskeleden düşen Alaattin K. tedaviye alındı. 61 yaşındaki Alaattin K'nin ilk iş günü olduğu öğrenildi.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi'nde, taşeron firmanın yapımını sürdürdüğü belediye hizmet binası inşaatında meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, iskelede çalışan Alaattin K., dengesini kaybedip 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. İhbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Alaattin K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı, Alaattin K.'nin inşaattaki ilk iş günü olduğu öğrenildi.