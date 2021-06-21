60 yaşındaki belediye işçisi iş cinayetinde yaşamını yitirdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iş cinayeti yaşandı. Tıkanan kanalizasyon hattını açmaya çalışırken yaralanan 60 yaşındaki belediye işçisi Bahattin Dinçer yaşamını yitirdi.

AA'nın aktardığına göre, Kavaklıdere Mahallesi'nde etkili olan yağış nedeniyle kanalizasyon hattı tıkandı. Durumun bildirilmesi üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri tıkanan hattın açılması için çalışma başlattı.

60 yaşındaki işçi Bahattin Dinçer, tıkanıklığı gidermek için vidanjörün basınçlı su hortumunu kanalizasyon hattına bıraktı. Dinçer, hortumun yerinden çıkarak göğsüne çarpması sonucu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Dinçer, buradan da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. İşçi Dinçer, burada yaşamını yitirdi.