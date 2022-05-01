6 yıldır eylem yasağı uygulanan Van'da 1 Mayıs kutlandı

Van’da 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL ve sonrasında alınan valilik kararlarıyla yaklaşık altı yıldır süren eylem ve etkinlik yasağı 1 Mayıs'ta uygulanmadı. Vanlılar 6 yıllık yasağın ardından 1 Mayıs’ı coşkuyla kutladı.

Van Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde, KESK, DİSK’e bağlı Genel-İş Van Şubesi, CHP, HDP, TKP, EMEP, DBP, İHD, TMMOB, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) ve ÇEVDER, gibi siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri temsilcilerinin katılımıyla kutlamalar 1 Mayıs Musa Anter Barış Parkı’nda yapıldı.