6 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili hala ve amca tutuklandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 2 gün önce tedavi altına alınan Nur Elif T.'nin "yetersiz beslenme ve bakımsızlık nedeniyle güçsüz düştüğü" belirlendi.

Nur Elif T.'nin hastanede yaşamını yitirmesinin ardından ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı.

Ölen kız ile ağabeyleri Yiğitcan T. (9) ve Metin T'nin (12), amcası ve halasıyla Fevzi Çakmak Mahallesi Uzunpınar Sokağı'nda yaşadığı eve giden ekipler, ikametin yaşam için kötü koşullara sahip olduğunu tespit etti.

Hala Deniz T. ile çocukların yakınlarını tehdit ettiği öne sürülen amca Sezer T. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklandılar

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklanması talebiyle sevk olunan şüphelilerden hala Deniz T. "çocuğa karşı eziyet" suçundan, diğer şüpheli amca

Sezer T. ise "silahla tehdit" suçundan tutuklandı.

Polis, aynı evde kalan çocuğun babaannesi Cihangül K.'yi de yakalamak için çalışma başlattı.

Yetersiz beslendikleri ve güçsüz düştükleri belirlenen 2 erkek çocuğu ise Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "korumaya" alındı.

Baba Gökhan T. ve anne Sibel T.'nin cezaevinde tutuklu bulundukları, bu nedenle çocukların velayetinin halalarında olduğu öğrenildi. (AA)