6 sayfalık notla rezidansta sır ölüm

Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, Özge Binnur Oruç (19) 32 katlı rezidansın 6'ncı katından düştü. Oruç'un düştüğünü gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Oruç'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cenazenin otopsi işlemlerinin bitmesinin ardından anne Nefise Oruç ve baba Ferhat Oruç cenazeyi teslim aldı. Yaşanan olayla ilgili konuşan aile, kızlarının neşe dolu biri olduğunu ifade etti.

Cenazenin otopsi işlemlerinin bitmesinin ardından anne Nefise Oruç ve baba Ferhat Oruç cenazeyi teslim aldı. Yaşanan olayla ilgili konuşan aile, kızlarının neşe dolu biri olduğunu ifade etti.

'6. kattan intihar edeceğine inanmıyorum'

Baba Ferhat Oruç da kızıyla hep kardeş gibi olduklarını söyledi. Ferhat Oruç, "Aklım, mantığım ermiyor. Böyle bir şey beklemiyorum kızımdan. Kendi mücadelesini verebilen kızın 6. kattan intihar edeceğine inanamıyorum. Arkadaşı polisi aramış 'bu kız intihar edecek' demiş. Madem böyle bir şey var neden kendin gidip durdurmadın. Bunun araştırılmasını istiyorum. Anne, babalara seslenmek istiyorum. Kızlarının ön yüzüne bakmasınlar sadece arka yüzlerine de baksınlar." diye konuştu.

Cenazesi adli tıptan alınan 19 yaşındaki Özge Binnur Oruç, Esenyurt’ta bulunan Gülvadi Mezarlığı'na defnedilecek.

Giriş kaydı çıkmadı

Özge Binnur Oruç'un düştüğü öne sürülen rezidansta yaşamadığı gibi misafir giriş kaydının da bulunmadığını belirlendi. Oruç'un erkek arkadaşı hakkında adli işlem başlatıldı.

'Şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçen olayda, Özge Binnur Oruç'un rezidansta yaşamadığı gibi misafir giriş kaydının da bulunmadığını belirlendi. Site içerisindeki dairelerin çoğunun boş olması nedeniyle Oruç'un atladığı sırada çevrede herhangi bir ses veya olumsuz durumun fark edilmediği kaydedildi. Polis, araştırmalarını sürdürürken, genç kızın erkek arkadaşı R.Ş.S.'nin olay saatinde 112'yi arayarak kız arkadaşına ulaşamadığını ve yaşamına son vermiş olabileceğine dair ihbarda bulunduğu ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özge Binnur Oruç ile R.Ş.S.'nin Avcılar'da bulunan bir alışveriş merkezinde tartıştıkları, genç kızın buradan ayrıldığını belirledi. Kız arkadaşına ulaşamayan R.Ş.S.'nin bir süre beklediği, ardından kendisini arayan Oruç'un “Hakkını helal et" diyerek telefonu kapattığı tespit edildi. Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, R.Ş.S.'yi polis merkezine götürerek hakkında adli işlem başlatıldı.