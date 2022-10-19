6 savcıya 16 soru

Sözcü yazarı Necati Doğru, Amasra’da 41 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasını soruşturmak için görevlendirilen savcılara 16 soru yönlendirdi, “Adaletin mi iktidarın mı adamısınız? Kara şüpheyi dağıtın!” ifadesini kullandı.

Doğru, “6 savcıdan bekliyoruz” diyerek şu soruları yöneltti:

"Yöneticisini, deneticisini, sendikacısını iktidarın atadığı ocak ile aynı damar üzerinde özel şirketin çalıştırdığı ocaklarda bir kıyaslama yapın. Havanın giriş yolunda ve havanın dönüş yolunda hidrojen sülfür (zehirli gaz) ölçen dedektörler var mı? Haberleşme sistemi tüm ocağı kapsayacak şekilde mi? Yer üstü merkezi sistemi, ocak içiyle haberleşecek bağlantıya sahip mi? Ocak içinde gaz oranı sınır değere ulaşınca en sağır kulakların bile duyabileceği sesli ikaz sistemi var mı? Ocaklarda merkezi olarak gazın durumunu izleme sistemi konulmuş mu? Havalandırma sisteminin bağlandığı yedek güç kaynağı, elektrik kesildiğinde, otomatik olarak devreye alınıyor mu? Ocakta sıcaklık ölçümü yapılıyor mu? Ocakta nem ölçümü yapacak sistemler çalışıyor mu? 300-350 metre derinlikte taş kömürünün içinde bulunan çok yüksek gazın hava ile bağlantısını kesecek önlemler var mı? Kömürün tutuşmasına karşı tedbirler alınmış mı? Gaz kaçağı ihtimali olan bölgede çalışanların korunması için bir güvenlik planı yapılmış mı? Bu plan uygulanıyor mu? Ocak içerisinde yanıcı tozun yayılmasını önleyecek baraj sistemi kurulmuş mu? Grizu patladığında yangının yayılmasına karşı geliştirilmiş yeni teknolojiler alınmış mı? İşçi canını ölümden korumak için ocakta teknolojinin getirdiği yeni imkanlardan yararlanarak galerilerde sürekli iyileştirmeler yapılmış mı? İşçiler bu iyileştirmelere göre eğitimden geçirilmiş mi?”