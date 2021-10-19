6 partinin katılığı toplantıların sonuncusunda 'yasama' görüşüldü

CHP, İYİP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti'nin hukukçu kurmayları güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş için yaptıkları toplantılardan dördüncüsü için TBMM’de buluştu. Önceki toplantılarda, parlamenter sistemin ana ve alt başlıklarını belirleyen parti yöneticileri, bu kez; “yasamanın yapısı” üzerinde duracak.

Hukukçular ana prensiplerde anlaştıklarını ve çalışmalar sonucu ele alacakları metinde nelerin olacağını kararlaştırdıklarını aktardı.

TBMM Halkla İlişkiler Binası'nda yapılan toplantıya CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİP Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün, DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya ile Demokrat Parti Hukuk ve Adaletten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp katıldı. 6 parti temsilcisinin sekretaryası da toplantıya eşlik etti.

Muhalefet partilerinin güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin “ana ilkeleri” belirlemek amacıyla yaptıkları dördüncü toplantının öncesinde, Muharrem Erkek; çalışmaların uyum içinde ilerlediğini aktardı. Erkek, “Temel ilkelerde uzlaşma, Türkiye için, demokrasi için çok değerli” dedi.

'Temel ilkeler ve yasama ana başlığının diğer alt başlıklarına çalışacağız'

Ayhan Sefer Üstün ise şunları söyledi:

“Geçtiğimiz toplantıda, güçlendirilmiş parlamenter sistemin ana ve alt başlıklarını belirlemiştik. Bu arada da biraz giriş kısmına çalıştık. Bugün temel ilkeler ve yasama ana başlığının diğer alt başlıklarına çalışacağız. Yasama çok önemli güçlendirilmiş parlamenter sistem, birçok alt başlığı var. Sanırım birkaç toplantıyı yasama alt başlıkları üzerinde çalışarak geçireceğiz.”

'Türkiye tek adamdan büyüktür'

Bahadır Erdem ise şu açıklamayı yaptı:

“Biz, 6 muhalefet partisi ortak ilkeler çerçevesinde bir araya geliyoruz, çalışıyoruz, bu çalışmayı sayın genel başkanlarımıza ve Türkiye’ye sunacağız. İçeriğini yakında göreceksiniz. En önemlisi biz 6 parti bir araya gelerek diyoruz ki ‘Türkiye tekten büyüktür.’ Sayın Cumhurbaşkanı ‘dünya beşten büyüktür’ diyor, biz de ‘Türkiye tek adamdan büyüktür’ diyoruz.”

Bülent Kaya, “Verimli bir çalışma oluyor. Farklı siyasi partilerin aynı masa etrafında toplanması son derece kıymetli. İnşallah buradan Türkiye'ye umut olacak bir ortak metinle hep beraber Türkiye'de yeniden umut ışığını yeşerteceğiz” dedi.

'Yeni dönemin ağırlık merkezi Meclis'te olacak'

Bülent Şahinalp ise şunları söyledi:

“Altı da elini taşın altına koymaya ana prensiplere karar verdik. Nelerin bu metnin içinde yer alacağını kararlaştırdık. Bugün itibarıyla yasamadan başlamak üzere ki hayal ettiğimiz yeni dönemin ağırlık merkezi Meclis'te olacak. Zaten o yüzden Meclis'te toplanıyoruz. Sembolik anlamı var burada toplantı yapmamızın. İnşallah ülkemize hayırlı olur.”