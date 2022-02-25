6 partinin genel başkanı Erbakan anmasına katılacak

Necmettin Erbakan’ın 11. ölüm yıldönümü dolayısıyla 27 Şubat Pazar günü anma töreni yapılacak.

Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahibi olacağı anma toplantısına “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışmasına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da katılacak.

Geçen yıl yapılan törene o dönem AKP Genel Başkan Yardımcısı olarak Mahir Ünal katılırken, bu yıl katılım olup olmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.