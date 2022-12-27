6 maden işçisi gazdan zehirlenmişti: Şirket kapatılan maden ocağının da sahibi çıktı

Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Çomu Köyü'nde faaliyet gösteren Yılmazlar Madencilik firmasına ait kömür ocağında 6 işçi gazdan zehirlenmişti.

Hastaneye kaldırılan 6 işçiden birinin taburcu olduğu öğrenildi.

Maden ocağında çalışan bir işçi, soL'a yaptığı açıklamada, madende toplam 400 ila 450 kişinin çalıştığını aktardı. Maden ocağında gazla ilgili tehlikeyi gösteren bir sensör bulunduğunu söyleyen işçi, olay sırasında içeride durumu fark edemediklerini ifade etti.

Diğer yandan, olayın meydana geldiği maden ocağını işleten firmanın, geçtiğimiz hafta aynı bölgede kapanan ve yüzden fazla işçinin çıkarıldığı maden ocağını da işlettiği öğrenildi.

İşçi: Biz her durumda haklıyız

Kapanan madende de çalıştığını aktaran işçi, şunları söyledi:

"Kapanan madende 125 kişi herhangi bir gerekçe sunulmadan işten çıkartıldı. Bu yasal bir durum değil, 2 ay önce ihtarname çekilmesi gerekiyordu. Biz her durumda orada haklıyız.

Bizim patronlarla aramızda hiçbir diyalog yok. Şirketi yöneten amca-yeğen birbiriyle anlaşamıyor, olan bize oluyor.

'Kömür çıkmaya başlayınca ocak kapandı, tazminatlar ortada kaldı'

İki sene biz madende sadece taş çıkardık, kömür çıkarmadık. Kömür çıkarmaya başlayınca, ocağı kapattılar. Diğer ocakta kömür faaliyetlerine devam ediyorlar. Çıkarılan işçileri diğer madende de istihdam etmediler. Tazminatlarıyla ilgili de hiçbir şey söyleyen olmadı.

Biz işçiler toplanıp tazminat talebimizi ilettik. Patron bir iki sene sonra verebileceğini söyledi."