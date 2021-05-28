6 kişilik temizlik işçisi alımı ilanına yaklaşık 2 bin kişi başvurdu

Türkiye'de gerçek işsizlik oranı şeffaf bir şekilde açıklanmasa da işe alım ilanları gerçekleri gözler önüne seriyor. Karaman’da Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi’nin 6 kişilik temizlik işçisi iş ilanına yaklaşık 2 bin kişi başvurdu.

Üniversite, bir süre önce 1 temizlik görevlisi (Eski Hükümlü veya Terör Mağduru) ve ayrıca 5 sürekli temizlik görevlisi alınacağını duyurdu. Üniversitenin işçi alımı için İŞKUR tarafından açılan temizlik görevlisi (Eski Hükümlü veya Terör Mağduru) ilanına 13 kişi, diğer temizlik görevlisi ilanına ise 1906 kişi başvurdu.

Kura sonucu belirlenecek

Üniversitenin resmi sitesinde işe alınacak kişilerin çekilecek kura sonucu belirleneceği duyuruldu. Konuya ilişkin üniversiteden yapılan açıklamada, “İŞKUR’un gönderdiği başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört katı oranında kişi kura çekimi sonucu asil aday belirlenecek olup kura ile ayrıca aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulacaktır. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimi 28 Mayıs 2021 Cuma günü saat 10.00’da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda yapılacaktır” denildi.