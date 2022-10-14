6 kişi yaralanmıştı: AVM'deki çatışmayla ilgili yeni gelişme

İstanbul Sarıyer Ayazağa’daki, Vadi İstanbul AVM’de bir ay önce iki grup arasında çıkan silahlı kavganın kilit isimlerinden biri olduğu belirtilen Gürcistan uyruklu Gaga B. yakalandı. İki yabancı grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralanmıştı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre bir ay önce "alacak verecek meselesi yüzünden" olduğu iddia edilen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 6 kişi yaralandı.

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda kavganın Gürcistan ve Azerbaycanlı iki grup arasında yaşandığı tespit edildi.

Elde edilen görüntü ve bilgilere göre Gürcistan uyruklu 7 kişi ve Azerbaycan uyruklu 11 kişi kafeye geldi. Kafeye gelen Azerbaycanlı gruptan birkaç kişi, kafede oturan Gürcistanlı gruptan bir kişiyi kaldırmaya çalıştı. Masadan alınmak istenen Gaga B., aynı zamanda Gürcistan polisi tarafından da aranan bir isimdi.

İki grup arasında yaşanan bu gerilim silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 6 kişi yaralandı. Olayın kilit ismi Gaga B. kayıplara karıştı. Düzenlenen ilk operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği Gaga B.’nin peşine düştü.

Gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler olayın neden çıktığını polise anlatmadı. Çalışmalarını sürdüren polis, Gaga B.’nin Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Ermenistan’a kaçacağı bilgisine ulaştı. Polis havalimanı içinde ve dışında güvenlik önlemi aldı.

Düzenlenen operasyonda Gaga B. ve kendisini yurtdışına kaçırmaya çalışan arkadaşı Aleksandr L. yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alınan şüpheli Gaga B. susma hakkını kullandı. Savcılıkta da susma hakkını kullanan Gaga B. ve arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 7’ye yükseldi. Olayla ilgili soruşturmaya sürüyor.