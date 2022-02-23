6 farklı dilde 6 ülkeye Ukrayna'dan canlı yayın yaptı: Muhabirin görüntüleri viral oldu

Associated Press (AP) haber ajansının muhabiri Philip Crowther, Ukrayna krizine ilişkin olarak Kiev'den altı farklı dilde yaptı. Crowther'un canlı yayın görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Crowther paylaştığı görüntülerde, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den 6 ülkeye sırasıyla İngilizce, Lüksemburgca, İspanyolca, Portekizce, Fransızca ve Almanca olarak canlı yayında son gelişmeleri aktarıyor.

