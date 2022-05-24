6 ay sonra toplandı: Saray’da Suriyeli sığınmacılar zirvesi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündemi Suriyeli sığınmacılar sorunu oldu.

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriyeli sığınmacılar toplantısına ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantıda, Türkiye’nin göç yönetimi ve çeşitli statülerle ülkede bulunan yabancılara ilişkin konular ele alındı.

Kurul üyelerinin görüşü ne?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin bir sunum yaptı. Kurul üyeleri, göç yönetimi konusundaki mevcut düzenlemeler ve uygulamalar üzerine görüşlerini dile getirdi. Kurul üyeleri, entegrasyon politikalarının yanı sıra Suriyelilerin ülkelerine gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşlerini sağlayacak gelişmelere ilişkin görüşlerini de ifade etti.

Kurul üyeleri, ayrıca yabancı düşmanlığı üzerinden siyasi rant ve provokasyon yürütülmesinin önüne geçecek adım atılmasını da istedi.

Erdoğan ne dedi?

Ankaragazetecisi.com'dan Alican Uludağ'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda Türkiye’nin tarih boyunca olduğu gibi bugün de sınırlarına dayanan ve bir şekilde topraklarına sığınan hiçbir mazluma, mağdura sırtını dönmediğini savundu.

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin güvenli hale getirdiği bölgelere geri dönenlerin sayısının 500 bini geçtiğine dikkati çeken Erdoğan, bu bölgelerde uluslararası finansmanla inşa edilecek yeni yerleşim yerleriyle çok daha fazla sayıda Suriyelinin evlerine dönüşünü temin edeceklerini söyledi.

Erdoğan, “Medeniyetimiz, inancımız, kültürümüz ve değerlerimizde yeri olmayan yabancı düşmanlığına milletimiz ve devletimiz asla izin vermeyecek” dedi.