59 ilde uyuşturucu operasyonu: 264 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 59 ilde, 574 kişiye ait 630 adrese, 1213 ekip, 3 bin 644 personel ve 113 narkotik dedektör köpeğin katılımıyla başlatılan eş zamanlı operasyonda yakalanan 264 şahıs gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre, operasyonlarda yapılan aramalarda, 210 kapalı alan esrar üretim düzeneği, 36 kilo 467 gram esrar, 1301 kök kenevir bitkisi, 1811,5 gram skunk, 4 mililitre likit esrar, 14,59 gram sentetik kannabinoid, 26 ecstasy tablet, 40,88 gram metamfetamin, 2,78 gram kokain maddesi, 1,5 gram eroin maddesi, bir gram ketamin, 1232 gram kenevir tohumu, 94 sentetik ecza, 48 hassas terazi, 52 tane madde kullanımına yarayan aparat, uzun namlulu tüfek, 26 tabanca, 13 tüfek, 2 bin 124 fişek, 14 litre kaçak alkol ve 52 bin 565 lira ele geçirildiği belirtildi.

Diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.