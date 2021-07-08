572 göçmeni kurtaran gemi denizin ortasında bekletiliyor: Gıda stoku tükeniyor

Akdeniz'de 6 ayrı operasyonda toplam 572 sığınmacıyı kurtaran yardım gemisi Ocean Viking yaklaşık bir haftadır Avrupa ülkelerinden güvenli bir liman açılmasını bekliyor.

Gemiyi işleten yardım kuruluşu SOS Mediterranee geminin hınca hınç dolu olduğunu ve güneş altında günlerdir liman açılmasını beklediğini, gemideki göçmenlerin sağlık durumlarının giderek kötüleştiğini ve gıda stokunun tükendiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada her geçen saat durumun daha da kötüye gittiği belirtilerek Avrupa Birliği üyesi ülkelere bir an önce geminin yanaşacağı güvenli bir liman belirlemeleri çağrısı yapıldı.

"Kapalı kapılar ardından tartışmalar için vakit yok" denilen açıklamada kurtarılan 572 kişi için derhal güvenli yer tanımlanması gerektiği vurgulandı.

Güneş altında bekliyorlar

Denizcilik otoritelerine güvenli liman için yapılan 5 ayrı başvuruya rağmen halen bir yanıt alınmadığı belirtilen açıklamada "Kurtulanları geminin güvertesinde güneş altında bekletmek insanlık dışı. Akla hayale sığmıyor" denildi. Gemide kaçınılmaz olarak gerilimin de yükseldiğini bildiren yardım kuruluşu dün gemideki akut psikolojik stres bozukluğu olan bir kişinin umutsuzluğa kapılarak kendisini denize attığını bildirdi.

#OceanViking is left with no instructions on when & where to disembark 572 survivors.

The uncertainty, the heat -while many are lying on deck under the sun- come on top of their dire journey at sea & abuse endured in Libya. Tensions are starting to rise.

Rebecca, midwife onboard: pic.twitter.com/4CTxhRBpDJ — SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) July 7, 2021

Çok sayıda çocuğun da yer aldığı göçmenler arasında engellilerin de bulunduğu ve sağlık kuruluşlarında tedavi altına alınması gerekenler olduğu da ifade edildi.

Denizde ölümle burun buruna iken kurtarılan insanların uzun süre gemide tutulmasının onların zaten yaşadıkları acı ve şiddete yenilerini eklemek anlamına geldiği belirtildi.

24 saat yetecek gıda kaldı

Bunlara ek olarak gemide yalnızca 24 saat yetecek kadar paketlenmiş gıda kaldığı belirtildi ve 570 kişinin zorlukla hareket edebildiği gemideki yardım personelinin paketli olmayan gıdayı pişirip dağıtmasının imkansız olduğu vurgulandı.

Hava durumunun da yarından itibaren kötüleşeceği belirtilen açıklamada "Bu geceye kadar bir çözüm bulunamazsa Ocean Viking yarın Sicilya'nın doğusunda sığınacak yer arayacak. Güvenli yer temini yalnızca bir ahlaki yükümlülük değil aynı zamanda yasal bir görevdir. Avrupalı üye devletlere sahil devletleriyle dayanışma ve onlara destek verme çağrısı yapıyoruz. Denizcilik otoriteleri bu ağır koşullarla bizi daha uzun süre baş başa bırakamaz. Çözüm şimdi bulunmalı" denildi.