5411 sayılı Bankacılık Kanunu değiştiriliyor

Teklifin birinci maddesi ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu değiştirilerek, sigortaya tabi mevduatın kapsamı genişletiliyor. Buna göre, resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar dışındaki tüm ticari mevduat sigorta kapsamına alınıyor. Ticari mevduata yönelik sigorta hükümleri, teklif kanunlaştıktan 3 ay sonra yürürlüğe girecek.

Torba kanun teklifinin 11’inci maddesi ile şirketlerin DTH’larının çevrilerek KKM’ye yatırılması halinde, bunlara yönelik sağlanacak vergi avantajının süresi de uzatılıyor. Buna göre, mevduatı en az 3 ay vade ile değerlendiren şirketler, dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payı ile değer kazançlara kurumlar vergisi istisnası uygulanacak.

Aynı madde ile Cumhurbaşkanına bu istisnanın süresini 30 Haziran 2022 ve 30 Eylül 2022’ye kadar uzatma yetkisi de veriliyor. Sözkonusu istisnalar, 2022 yılı sonuna kadar vade sonunda yenilenen hesaplara da uygulanacak.

Varlık Fonu ile ilgili düzenlemeler

Teklifin 12 ve 13’üncü maddeleriyle, Türkiye Varlık Fonu’nun hak sahibi olduğu şirketler ve bunların yararlanacakları muafiyetlere ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

Madde gerekçesinde, TVF şirketlerinin ve fonların bedelini ödeyerek satın aldıkları şirketlerin değer kaybına uğramaması için kamu şirketlerine uygulanan mevzuat kısıtlamalarının uygulanmamasını amaçlandığı kaydedildi. Maddeler aynen kanunlaşırsa, TVF şirketlerine uygulanacak muafiyet, kanun yürürlüğe girmeden önce kurulmuş şirket ve fonlara da uygulanacak.